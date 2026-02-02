Un grave accidente tuvo lugar el domingo por la tarde en Vista Alegre Sur, cuando un joven de 26 años sufrió importantes heridas tras perder el control de su moto y caer al canal de riego del acceso a la localidad.

El hecho ocurrió alrededor de las 18:30, en el acceso Islas Malvinas, a la altura de María Cichero y Calle 11 bis, cuando el joven, que circulaba en una moto Honda Wave color negra, colisionó contra un sifón en el canal de riego. Tras el impacto, el motociclista cayó al agua, siendo rescatado rápidamente por personas que se encontraban en el lugar y que intentaban escapar del calor de la tarde.

La intervención de los testigos fue clave, ya que lograron ponerlo a salvo antes de la llegada de los servicios de emergencia. Al arribar al lugar, Bomberos y Policía confirmaron que el joven, quien llevaba el casco puesto, sufrió una fractura expuesta en la pierna izquierda y varios politraumatismos en distintas partes de su cuerpo.

Una ambulancia del Hospital Natalio Burd fue la encargada de trasladar al herido al nosocomio local. Debido a la gravedad de las lesiones, fue derivado al Hospital Castro Rendón para una atención más especializada.

A pesar de que aún se están llevando a cabo las investigaciones, algunas personas que presenciaron el accidente mencionaron que el joven podría haber estado bajo los efectos del alcohol al momento del choque. Las autoridades esperan los resultados de los estudios correspondientes para confirmar o descartar esta hipótesis.

El vehículo y el casco del motociclista fueron incautados por la Policía, quienes llevarán a cabo las pericias técnicas necesarias para esclarecer las causas del siniestro.