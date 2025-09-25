Sangre, basura y tierra removida: las huellas del triple femicidio

La casa de Florencio Varela donde fueron hallados los cuerpos de Morena Verdi, Brenda del Castillo y Lara Gutiérrez sigue ofreciendo imágenes del horror. Un video difundido por medios nacionales muestra el interior de la vivienda: sangre en las paredes, basura acumulada, juguetes tirados, un cochecito de bebé, un maniquí y hasta sillas desparramadas en medio de un jardín descuidado.

Lo que más llamó la atención fue que, pese a tratarse de la escena de un triple homicidio, la vivienda no está clausurada. Esta mañana no había consigna policial ni cinta perimetral y hasta se vio a un hombre ingresar para llevarse objetos personales.

Por el caso hay cuatro personas arrestadas, acusadas de homicidio agravado. La primera detención ocurrió en la misma vivienda, cuando una pareja argentina fue sorprendida intentando limpiar la escena del crimen. Horas más tarde, una pareja de nacionalidad peruana —presuntos dueños de la casa— fue detenida en un hotel alojamiento a pocos kilómetros.

Uno de los sospechosos tendría vínculos con la Villa 1-11-14, según trascendió. La principal hipótesis apunta a que los cuatro habrían actuado como encubridores del crimen.

Los detenidos serán indagados este jueves en Laferrere, mientras la Justicia avanza para establecer responsabilidades y confirmar si existieron más cómplices en el asesinato de las tres jóvenes.