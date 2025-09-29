“Reynita por siempre”: el recuerdo de los 15 años de Lara que duele, en medio del triple femicidio

Un recuerdo que duele y enternece

Agostina, la hermana de Lara Gutiérrez, no encuentra palabras para describir el vacío que dejó la partida de la adolescente de 15 años. En medio del desgarro, eligió compartir un video de la noche más especial de su hermana: su fiesta de quince.

“Te recordaremos como la Reynita que eras”, escribió en redes sociales, acompañando imágenes en las que se ve a Lara sonriendo, bailando y disfrutando rodeada de amigos. La ternura del recuerdo contrasta con la brutalidad del final que sufrió.

Una fiesta convertida en testimonio de amor

En el video aparecen escenas simples, pero hoy cargadas de un valor inmenso: Lara dentro de la pileta, bailando con sus amigas, riendo con un vestido blanco y hasta brindando con complicidad adolescente.

Para su hermana, esas imágenes son un refugio y un grito de memoria. “Mi hermosa, no caemos todavía, pero danos toda la fuerza para salir adelante y que todo salga a la luz. Te amamos”, escribió Agostina, en un mensaje que desgarra.

El horror del crimen

Lara fue una de las tres víctimas del triple femicidio en Florencio Varela. Junto a Brenda Del Castillo y Morena Verdi, fue engañada, secuestrada, torturada y asesinada en un hecho que sacudió a todo el país. La investigación avanza con el pedido de captura de Tony Janzen Valverde Victoriano, alias Pequeño J, uno de los principales señalados.

Las circunstancias del caso —violaciones, tormentos y un final atroz— provocaron indignación social y una bronca visceral que se multiplica en redes y en las calles.

El contraste insoportable

La luz de la fiesta de 15, la sonrisa intacta, la inocencia de una nena que apenas empezaba a vivir: eso es lo que su hermana decidió rescatar. Un símbolo de ternura en medio de una pesadilla que exhibe la peor cara de la violencia.

Mientras la Justicia intenta dar respuestas, el dolor permanece. Para Agostina y su familia, la “Reynita” seguirá siendo recordada como lo que siempre fue: una adolescente llena de vida que jamás debió morir de una forma tan cruel.