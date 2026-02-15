Durante la madrugada de este domingo 15 de febrero, un llamado de emergencia activó un rápido despliegue policial en inmediaciones de Sarmiento y Leguizamón de la ciudad de Neuquén. El procedimiento estuvo a cargo de personal del DEMOSE, que intervino por solicitud del Centro de Operaciones Policiales tras la activación de una alerta SOS.

Al arribar al lugar, los efectivos entrevistaron a una mujer que manifestó haber sido agredida por un sujeto. En ese contexto, al verificar los datos del involucrado, se estableció la existencia de un pedido de captura vigente dispuesto por la autoridad judicial competente.

Ante esta situación, el individuo fue demorado en el lugar y se dio inmediata intervención al personal de la Comisaría Segunda, que quedó a cargo de las diligencias correspondientes y la continuidad del procedimiento judicial.