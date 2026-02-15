¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Domingo 15 de Febrero, Neuquén, Argentina
Agredió a una mujer

Alerta SOS en la madrugada: tenía restricción, pedido de captura y fue demorado tras agredir a una mujer en la calle

El hombre tenía pedido de captura y había agredido a una mujer en la calle, quien activó una alerta SOS por la cual llegaron los efectivos.

Por Redacción

Domingo, 15 de febrero de 2026 a las 13:37
Durante la madrugada de este domingo 15 de febrero, un llamado de emergencia activó un rápido despliegue policial en inmediaciones de Sarmiento y Leguizamón de la ciudad de Neuquén. El procedimiento estuvo a cargo de personal del DEMOSE, que intervino por solicitud del Centro de Operaciones Policiales tras la activación de una alerta SOS.

Al arribar al lugar, los efectivos entrevistaron a una mujer que manifestó haber sido agredida por un sujeto. En ese contexto, al verificar los datos del involucrado, se estableció la existencia de un pedido de captura vigente dispuesto por la autoridad judicial competente.

Ante esta situación, el individuo fue demorado en el lugar y se dio inmediata intervención al personal de la Comisaría Segunda, que quedó a cargo de las diligencias correspondientes y la continuidad del procedimiento judicial.

 

 

