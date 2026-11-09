La Biblioteca Popular Huiliches fue víctima de un nuevo hecho de vandalismo durante el fin de semana. En esta oportunidad, desconocidos rompieron el medidor de electricidad y cortaron los cables que llevan energía al interior del edificio, lo que obligará a la institución a realizar nuevos trámites y afrontar gastos para recuperar el servicio.

Fredy Aguilera, presidente de la Biblioteca Popular Huiliches, brindó detalles sobre lo sucedido en el programa La Primera Mañana que se transmite por AM550. Según explicó, el ataque ocurrió durante la noche del sábado y fue advertido recién el domingo por la tarde, cuando le avisaron sobre los daños.

Los terrenos abandonados que rodean el sector generan preocupación por la falta de seguridad durante la noche.

El dirigente contó que la persona que ingresó al predio utilizó una pinza de corte para romper el medidor y los cables de la instalación eléctrica. Además, señaló que no se llevaron elementos del interior de la biblioteca, por lo que consideró que el objetivo habría sido únicamente provocar daños. La institución tenía previstas distintas actividades para esta semana, entre ellas grabaciones de programas audiovisuales que utilizan una de sus salas.

Aguilera también manifestó su preocupación por la situación que atraviesa el sector de la chacra 122, en el barrio Huiliches, donde existen terrenos de grandes dimensiones que permanecen abandonados desde hace aproximadamente 20 años. Según indicó, durante la noche circulan personas por esos espacios y se registran situaciones que generan inseguridad para quienes desarrollan actividades en la zona.

El episodio representa un nuevo inconveniente económico para la biblioteca, que sostiene su funcionamiento con el aporte de los socios y la colaboración de organismos públicos. Aguilera adelantó que realizará la denuncia correspondiente y buscará acceder a un sistema de protección para el medidor eléctrico. También mencionó que intentarán revisar las cámaras de seguridad ubicadas en las inmediaciones para obtener información sobre lo ocurrido.

Mira la entrevista completa: