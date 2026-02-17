Por primera vez en la historia de Neuquén, durante 2025 se puso en marcha el Programa de Fortalecimiento de Bibliotecas Populares, una iniciativa que permitió la ejecución de obras de infraestructura y otras acciones importantes en instituciones ubicadas en distintas regiones de la Provincia.

La iniciativa, que se implementa a través de la Secretaría de Cultura del Ministerio de Juventud, Deportes y Cultura, busca mejorar la infraestructura y accesibilidad de estos espacios considerados clave para el acceso de la ciudadanía a la cultura, la educación y la información.

El programa ha logrado una cobertura territorial significativa, alcanzando regiones como Confluencia, Lagos del Sur, Del Pehuén, Alto Neuquén y Vaca Muerta, con impacto en 33 bibliotecas de 15 localidades. En la mayoría de los casos, recibieron dos aportes de $5 millones cada uno.

El 73% de las bibliotecas utilizaron un primer aporte para cuestiones de seguridad y mantenimiento básico (reparación de techos, gas, electricidad), mientras que el segundo aporte, recibido en diciembre pasado, lo destinarán a innovación y equipamiento.

Ricardo Leggieri, presidente de la Biblioteca Popular 9 de Julio de San Martín de los Andes, señaló que la experiencia fue muy positiva y tuvo un impacto concreto en el fortalecimiento de la institución.

“Pudimos realizar mejoras edilicias fundamentales para la biblioteca: renovamos el techo del edificio histórico, lo que permitió proteger la sala de narrativa y resguardar la colección. Y completamos la renovación del segundo piso, donde incorporamos piso flotante, mejoras en la instalación eléctrica y nuevas luminarias”, detalló.

Leggieri aseguró que “para la biblioteca es fundamental que el Gobierno continúe acompañando e incluso incrementando estos aportes. Las bibliotecas populares son espacios utilizados diariamente por vecinos de todas las edades para leer, estudiar, trabajar, jugar y expresarse. Por eso, cada mejora realizada tiene un impacto directo y es muy valorada por la comunidad”.

María Ñancucheo, presidenta de la Biblioteca Popular Juan Benigar, de Aluminé, destacó que “gracias al aporte recibido por parte de la Provincia pudimos realizar una mejora concreta y necesaria, como el recambio del sistema eléctrico en un sector de la biblioteca, lo que contribuye a brindar un espacio más seguro y adecuado para la comunidad”.

Además consideró que “estos aportes son siempre muy bien recibidos, ya que para las bibliotecas populares es muy difícil sostener el mantenimiento de los edificios y afrontar los gastos que implica su funcionamiento diario”.

Luis Aguilera, director de la Biblioteca Popular Huiliches, de Neuquén capital, destacó la importancia de los aportes recibidos. “Nos permitieron fortalecer el proyecto del salón de usos múltiples, una obra que ya contaba con un avance en su construcción y que ahora nos encuentra proyectando la compra de los materiales faltantes para completar el techo. Este apoyo nos acerca de manera concreta a la finalización de un espacio muy necesario para la comunidad”.

El impacto fue muy positivo y se reflejó en el agradecimiento de los vecinos. “Este acompañamiento fortalece el desarrollo de un barrio próspero y refuerza el rol social y cultural de nuestra biblioteca”, indicó Aguilera.

Miriam Berensztein, secretaria de la Biblioteca Popular Fonseca de Centenario, destacó la importancia del acompañamiento del Ejecutivo para el fortalecimiento de la institución. “El aporte de la Provincia fue fundamental para mejorar aspectos edilicios de nuestra biblioteca. Nos permitió realizar el recambio de los pisos, una mejora clave para optimizar la higiene diaria, facilitar el mantenimiento y garantizar un mejor uso de las instalaciones”, detalló.

Y agregó que “teniendo en cuenta que en la biblioteca conviven diversos talleres y actividades que se desarrollan a lo largo del día, estas mejoras resultan básicas para sostener un espacio adecuado, seguro y funcional para toda la comunidad”.



Las obras

Con el primer aporte, se destacan algunas obras clave que se llevaron adelante en distintas localidades, con impacto en los edificios y en el servicio brindado a la comunidad.

En materia de sustentabilidad y climatización, en la Biblioteca Juan Bautista Alberdi de Neuquén capital se avanzó en la modernización del sistema de calefacción y en la instalación de un ascensor para garantizar una mayor accesibilidad.

En la Biblioteca 4 de Febrero de San Martín de los Andes se hizo una refacción integral de la caldera; en las bibliotecas 9 de Julio y Carmen Mellado, de Plottier, se realizó la reparación estructural de techos (eliminación de filtraciones históricas en salas infantiles) y en la Biblioteca Juan Benigar de Aluminé, mejoras en las redes de gas y electricidad.

Varias instituciones pudieron ampliar su capacidad operativa: se concretó un nuevo espacio para el archivo (en la Biblioteca María Elena Tejeda de Lastra de Cutral Co); avances en la ampliación de los edificios existentes, (Osvaldo Bayer de Villa La Angostura y 15 de Junio de Plottier, y avances en la construcción del edificio propio (Huiliches de Neuquén).

También se renovaron espacios comunitarios: en las bibliotecas Eliel Aragón y Pehuén, de Neuquén capital, se realizó la renovación de pisos en salones de usos múltiples (SUM) y áreas comunes y en la Jorge Fonseca, de Centenario, el acondicionamiento integral de paredes y espacios de lectura.

Con el desembolso de la segunda etapa de aportes no reintegrables realizado en diciembre, se proyecta la consolidación de edificios propios para dejar de alquilar o depender de espacios cedidos y la regularización administrativa, entre otras acciones.

Hasta el momento, el programa alcanzó a instituciones de Neuquén, Plottier, Centenario, Cutral Có, San Martín de los Andes, Junín de los Andes, Villa La Angostura, Villa Pehuenia, Aluminé, Zapala, Las Coloradas, El Huecú, Loncopué, Huinganco y Rincón de los Sauces.

En comunicación con el Noticiero Central de 24/7, Alejandra Cortez, directora de Bibliotecas Populares de la provincia, mencionó al respecto de la noticia: “Todo el 2025 tuvo que ver con proyectar las bibliotecas populares de la Provincia de cara a estos dos años donde vamos a poder impulsarlas como debe ser. Estos aportes que llegaron son históricos, la Ley 3040 supone una subvención anual inferior a estos aportes que son de carácter extraordinario; como se detalla en el informe se pudo invertir en infraestructura, mantenimiento y gastos que requieren estos edificios”.

a idea desde que se inició esta gestión de Gobierno era acompañar espacios en cada comunidad, hablamos de barrios y localidades lejanas a centros urbanos que vienen trabajando ad honorem. En San Martín de los Andes, por ejemplo, tenían un problema con la calefacción del espacio, y eso se pudo solucionar. También inconvenientes de electricidad, algo que se pudo renovar. Eso es una gran tranquilidad para quienes están a cargo. Había techos endebles, gastos que las bibliotecas no podían afrontar y el Gobierno acudió con aportes que la idea es que puedan continuar”, añadió la funcionaria.

La entrevista a Alejandra Cortez, directora de Bibliotecas Populares



