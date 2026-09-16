Vecinos alarmados por un hombre que dormía en un Renault 12 abandonado: la Policía intervino y retiró el vehículo

Vecinos de Villa La Angostura se alarmaron por la presencia de un hombre que se encontraba durmiendo dentro de un auto abandonado en la vía pública. El hecho ocurrió en la esquina de Boulevard Amancay y Benisch, en el ingreso al sector del antiguo Hospital de Villa La Angostura.

La persona dormía dentro de un Renault 12 azul, que se encontraba sin ruedas y aparentemente abandonado. La Policía se presentó en el lugar y constató que el ocupante era un hombre oriundo de la ciudad de Neuquén. Los efectivos procedieron a identificarlo y, de acuerdo con la información proporcionada posteriormente al sitio de noticias La Angostura Digital, se trataba de una persona conocida por intervenciones anteriores.

Además, el hombre tenía antecedentes vinculados a causas por robos y hurtos ocurridos en Villa La Angostura. Sin embargo, al realizarse las verificaciones correspondientes, se estableció que no registraba ninguna medida restrictiva de la libertad ni pedido de captura vigente.

No fue detenido

Ante esta situación, no existían motivos legales para proceder a su demora o detención. Por ese motivo, se dispuso que abandonara el vehículo y se retirara del lugar, debido a que el automóvil no se encontraba habilitado como espacio para pernoctar.

Paralelamente, desde la Comisaría 28 se estableció comunicación telefónica con el subsecretario de Gobierno municipal, Milton Maraboli. El funcionario puso en conocimiento de la situación al secretario de Gobierno, Juan Pablo Naretti, para coordinar las tareas correspondientes.

A partir de esa comunicación se coordinaron las acciones necesarias para retirar el Renault 12 del lugar. La medida tuvo como objetivo evitar que el automóvil abandonado continuara siendo utilizado por personas para pernoctar y prevenir situaciones que pudieran generar inconvenientes para los vecinos del sector.

Una vez finalizada la intervención policial, el Renault 12 fue retirado del lugar por personal de Tránsito Municipal. La situación fue resuelta sin que se produjeran detenciones durante el procedimiento.