Un joven de 19 años fue demorado este lunes por la mañana en la ciudad de Neuquén tras ser señalado por intentar ingresar a una vivienda y posteriormente acceder al patio de otra casa del mismo sector.

El procedimiento fue realizado por efectivos de la Comisaría Tercera, que desplegaron un operativo luego de recibir alertas de vecinos. Las maniobras quedaron registradas por cámaras de seguridad, lo que facilitó la identificación y ubicación del sospechoso.

Según informó la Policía, el joven no provocó daños materiales en las propiedades. Actualmente quedó a disposición de la Justicia, mientras continúan las actuaciones para determinar su responsabilidad en el hecho.

La rápida intervención permitió ubicar al sospechoso

El episodio ocurrió durante la mañana del lunes en un sector de la ciudad de Neuquén. De acuerdo con la información policial, vecinos observaron movimientos sospechosos y alertaron de inmediato a las autoridades.

Tras recibir los avisos, personal de la Comisaría Tercera realizó un rápido despliegue en la zona y logró localizar al joven señalado por los intentos de ingreso.

Las imágenes obtenidas por cámaras de seguridad fueron fundamentales para reconstruir el recorrido realizado por el sospechoso y acelerar el procedimiento.

Qué se investiga en la causa

La investigación apunta a determinar si el joven intentó concretar un robo o si existía otra motivación detrás de los ingresos no autorizados a las propiedades.

Por el momento, la Policía informó que no se registraron daños ni faltantes en las viviendas involucradas.

La causa quedó bajo la órbita de la Justicia, que analizará las pruebas reunidas y los testimonios de los vecinos para definir los próximos pasos procesales.

El rol clave de los vecinos y las cámaras de seguridad

Uno de los aspectos destacados del procedimiento fue la rápida comunicación entre vecinos y fuerzas de seguridad.

En los últimos años, las cámaras domiciliarias se han convertido en una herramienta cada vez más utilizada para aportar evidencia en investigaciones vinculadas a delitos contra la propiedad.

En este caso, las grabaciones permitieron seguir los movimientos del sospechoso y aportar elementos para la intervención policial.

Los antecedentes de hechos similares en Neuquén

Los intentos de ingreso a viviendas forman parte de una modalidad que genera preocupación en distintos barrios de la capital neuquina.

A comienzos de 2026, dos hombres fueron imputados tras intentar ingresar a dos casas durante la madrugada y ser sorprendidos por los propietarios. En ese caso, la Justicia avanzó con cargos por tentativa de robo y violación de domicilio.

También se registraron otros procedimientos recientes en los que vecinos alertaron sobre movimientos sospechosos cerca de viviendas, permitiendo la rápida actuación policial.