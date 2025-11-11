¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Martes 11 de Noviembre, Neuquén, Argentina
Lo descubrieron los vecinos

Quiso robar un local de ropa en el oeste neuquino, lo atraparon y resultó que tenía pedido de captura: quedó preso

El hecho ocurrió en la madrugada de este martes, cuando vecinos alertaron a la Policía sobre la presencia del sospechoso. Tras su detención, se descubrió que el joven tenía una orden de captura vigente. La Policía destacó la colaboración vecinal en el procedimiento.

Por Redacción

Martes, 11 de noviembre de 2025 a las 08:56
Un joven de 20 años fue detenido este martes a la madrugada cuando intentaba robar en una tienda de ropa ubicada en el oeste de la ciudad de Neuquén. Al ser identificado por personal policial, se constató que el individuo tenía un pedido de captura vigente.

El hecho ocurrió pasadas las 00:15, cuando vecinos de la zona alertaron a la Policía sobre la presencia de un sujeto vestido con ropas oscuras que intentaba ingresar a un comercio de indumentaria en la calle Pérez Novella. Ante la denuncia, efectivos de la Comisaría Tercera acudieron al lugar y procedieron a identificar al sospechoso.

Tras la verificación de sus datos en el sistema de análisis policial, se confirmó que el joven registraba un pedido de captura activo, por lo que fue inmediatamente aprehendido.

El detenido fue trasladado a la sede de la Comisaría Tercera, donde se realizaron las diligencias correspondientes y se informó de la situación a la autoridad judicial competente.

 

