Un joven de 20 años fue detenido este martes a la madrugada cuando intentaba robar en una tienda de ropa ubicada en el oeste de la ciudad de Neuquén. Al ser identificado por personal policial, se constató que el individuo tenía un pedido de captura vigente.

El hecho ocurrió pasadas las 00:15, cuando vecinos de la zona alertaron a la Policía sobre la presencia de un sujeto vestido con ropas oscuras que intentaba ingresar a un comercio de indumentaria en la calle Pérez Novella. Ante la denuncia, efectivos de la Comisaría Tercera acudieron al lugar y procedieron a identificar al sospechoso.

Tras la verificación de sus datos en el sistema de análisis policial, se confirmó que el joven registraba un pedido de captura activo, por lo que fue inmediatamente aprehendido.

El detenido fue trasladado a la sede de la Comisaría Tercera, donde se realizaron las diligencias correspondientes y se informó de la situación a la autoridad judicial competente.