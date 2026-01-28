Este martes, en la audiencia de formulación de cargos, dos hombres, identificados como C.A.I. y M.S.M.S., fueron acusados por dos hechos delictivos ocurridos en viviendas particulares de la ciudad de Neuquén. La denuncia fue realizada por el asistente letrado de la fiscalía de Robos y Hurtos, Luciano Vidal, quien solicitó un plazo de dos meses para completar la investigación y pidió medidas cautelares para evitar el riesgo de entorpecimiento.

Los hechos, según la teoría presentada por Vidal, ocurrieron de forma similar y durante la madrugada de este martes. En el primer incidente, ambos imputados llegaron a bordo de un automóvil Fiat Línea. Mientras M.S.M.S. conducía, C.A.I. intentó forzar un portón de una vivienda utilizando un elemento tipo barreta. Al ser advertidos por los ruidos, los dueños de la casa se despertaron, lo que hizo que los imputados huyeran del lugar rápidamente.

En el segundo hecho, los acusados repitieron la misma metodología. C.A.I. utilizó la barreta para forzar el portón e ingresar a la propiedad, donde revisó el interior de una camioneta Toyota Corolla. Sin embargo, fue sorprendido por el dueño de la casa y personal policial, quienes lo detuvieron en el lugar. M.S.M.S., por su parte, fue detenido fuera de la vivienda.

Durante la audiencia, el fiscal describió los delitos como violación de domicilio en grado de tentativa y robo en grado de tentativa, ambos cometidos en calidad de coautores. El juez de garantías, Luis Giorgetti, avaló la formulación de cargos y accedió a las medidas cautelares solicitadas, que incluyen la restricción de acercamiento a las víctimas y a las propiedades involucradas.