Una investigación policial permitió descubrir una presunta actividad de producción y venta de dióxido de cloro en General Roca. Tras identificar al sospechoso, los efectivos allanaron una vivienda y secuestraron 24 botellas con la sustancia, productos químicos, elementos para su preparación y envasado. También encontraron dos armas que motivaron una segunda intervención judicial.

El Cuerpo de Investigaciones de Roca debía averiguar quién ofrecía dióxido de cloro (CDS) a través de distintos medios. Las primeras pesquisas permitieron establecer que el sospechoso era propietario de una verdulería en la zona norte de Stefenelli y vivía en el centro de la ciudad.

Con los datos reunidos, la Policía solicitó una orden judicial para ingresar a una propiedad. El procedimiento permitió encontrar ocho botellas de medio litro con un líquido color ámbar, sin identificación, y otras 16 etiquetadas como CDS. Pero había más. Los investigadores secuestraron tres frascos vacíos que habían contenido clorito de sodio al 28% y otros tres de ácido cítrico al 50%.

Entre los elementos que llamaron la atención aparecieron cinco etiquetas con la inscripción "CDS ARNOLDO". Identificaban el producto como una solución de dióxido de cloro y consignaban una concentración de 3.000 partes por millón (PPM). Todo el material quedó incorporado a la investigación para determinar cómo se preparaba y comercializaba la sustancia.

El dióxido de cloro no es un medicamento autorizado para prevenir ni tratar enfermedades. Su consumo puede provocar efectos perjudiciales para la salud, por lo que también será importante establecer qué producto se ofrecía y cuáles eran sus condiciones de elaboración.

Dos armas y una segunda causa judicial

El allanamiento dejó otro hallazgo que complicó la situación del investigado. En la vivienda, los efectivos encontraron un tubo cañón de ánima lisa de unos 75 centímetros, con la inscripción "Centauro Mod. 30" y sin numeración visible. Además, secuestraron una carabina calibre 22, con cargador y sin culata, de aproximadamente 65 centímetros.

La Fiscalía 8 dispuso las mismas medidas en la causa por la presunta producción y comercialización de dióxido de cloro. Ahora, los investigadores deberán analizar los elementos secuestrados para determinar el alcance de la actividad y las posibles responsabilidades del sospechoso.