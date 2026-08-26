Un cipoleño de 45 años, regresaba desde Buenos Aires a bordo de un lujoso Mercedes Benz E 350 Avantgarde, pero el viaje terminó abruptamente cuando ingresó a Río Negro por Río Colorado: durante un control sobre la Ruta Nacional 22, los efectivos descubrieron que el vehículo tenía un pedido de secuestro vigente desde agosto de 2025 por una causa de hurto agravado en la Ciudad de Buenos Aires.

El procedimiento se produjo sobre el kilómetro 857 de la Ruta 22, donde personal del Destacamento de Seguridad Vial detuvo la marcha del lujoso automóvil para realizar el control de rutina en el ingreso a la provincia desde La Adela, en La Pampa. En ese momento, el conductor fue identificado y explicó que venía desde Buenos Aires con destino a Cipolletti. Sin embargo, la situación cambió por completo cuando los efectivos realizaron la consulta correspondiente sobre el dominio del vehículo.

Fue entonces cuando apareció la alerta. Mediante el sistema SIFCOP se constató que el Mercedes Benz E 350 Avantgarde, registraba un pedido de secuestro vigente desde el 9 de agosto de 2025, solicitado por la Policía de la Ciudad de Buenos Aires. El dato encendió todas las alarmas porque el pedido estaba vinculado con una causa por hurto agravado. Así, lo que hasta ese momento era un viaje por la Ruta 22 rumbo a Cipolletti terminó convertido en un procedimiento policial y judicial.

El viaje terminó en Río Colorado

El hombre había iniciado su recorrido en Buenos Aires y se dirigía hacia su ciudad de residencia. Pero el ingreso a territorio rionegrino marcó el final del trayecto.Y es que el control realizado en Río Colorado permitió detectar una situación que no había sido advertida durante el recorrido previo. La tecnología utilizada por los efectivos permitió conocer que sobre el vehículo existía un requerimiento judicial que continuaba vigente.

A partir de la detección, se informó la situación al fiscal de turno, quien ordenó avanzar con las actuaciones correspondientes. Además, se dispuso el secuestro del Mercedes Benz y de la documentación del automóvil, que quedaron a disposición de la Justicia.

El pedido de secuestro había sido emitido el 9 de agosto de 2025, por lo que llevaba más de un año vigente al momento de ser detectado durante el control en Río Colorado. De esta manera, la consulta realizada sobre el rodado permitió cortar el recorrido del vehículo antes de que pudiera continuar su viaje hacia Cipolletti.

La investigación ahora deberá determinar las circunstancias por las cuales el automóvil terminó circulando en esas condiciones y la eventual responsabilidad del conductor. El informe policial señala que se iniciaron actuaciones por encubrimiento, aunque esto no significa que el hombre haya sido condenado ni que se haya establecido que conocía el origen del pedido de secuestro.