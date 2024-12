Quería ingresar dos kilos de cocaína a Río Negro y fue descubierto por el perro antidrogas

Un hombre fue detenido cuando intentaba ingresar dos kilos de cocaína a Río Negro. El procedimiento se realizó en Río Colorado y "Matías", el perro antidrogas fue quien señaló la mochila con los estupefacientes.

El mismo gobernador Alberto Weretilneck celebró la operación en sus redes sociales. "La Policía de Río Negro, con el apoyo de los Canes Narcóticos, desmanteló una red narco liderada por un interno desde el Penal N°5 de General Roca. Después de una intensa investigación, atrapamos en Río Colorado a un miembro de esta organización criminal", expresó el mandatario.



Weretilneck detalló que en un colectivo de larga distancia, se logró detener al miembro de esta banda "gracias al olfato implacable de uno de nuestros canes, llamado Matías, que marcó su mochila".

La droga la traían del norte del país.

"Allí llevaba 2 kilos de cocaína de máxima pureza con el sello del “delfín”, valuados en $10.000.000. Esa droga, proveniente del norte del país, no logró contaminar nuestro territorio", informó.

El gobernador no solo destacó el trabajo policial, sino que remarcó que "Río Negro es tierra de orden y seguridad. No vamos a permitir que estas redes destruyan a nuestras familias y a nuestra juventud. A los narcos y sus cómplices les dejamos un mensaje claro: acá no tienen lugar. Vamos a enfrentarlos con toda la fuerza de la ley y sin tregua".