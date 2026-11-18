Lo que debía ser una jornada de paseo y aprendizaje en El Cóndor terminó con una carrera contra el tiempo. Un estudiante de 12 años de General Roca sufrió una descompensación durante el viaje de estudios y debió ser trasladado de urgencia a Viedma. La situación movilizó a los equipos sanitarios y a la Policía de Río Negro, que acompañó a la ambulancia para facilitar su llegada al hospital Artémides Zatti.

El episodio sacudió la tranquilidad del contingente escolar y obligó a cambiar por completo los planes. La prioridad pasó a ser la atención del chico, que necesitaba llegar cuanto antes a un centro médico de la capital provincial. En ese contexto, el traslado se convirtió en una instancia clave. No se trataba solamente de cubrir la distancia entre la villa marítima y Viedma: había que garantizar que la ambulancia pudiera avanzar sin demoras. Allí intervino la Policía, con un acompañamiento destinado a despejar el recorrido y facilitar el desplazamiento del vehículo sanitario.

La ambulancia llegó alrededor de las 13 al Hospital Artémides Zatti. El menor quedó bajo atención médica en el sector de Pediatría, mientras el resto del contingente y los adultos responsables atravesaban horas de incertidumbre por lo ocurrido.

El chico, oriundo de J.J. Gómez, tenía antecedentes de salud que llevaron a tomar mayores precauciones frente a la descompensación. De acuerdo con la información que trascendió, su estado era bueno y la derivación respondió a una decisión preventiva.

La situación también obligó a mantener una comunicación permanente con la familia, que ya había sido informada por los responsables del viaje.