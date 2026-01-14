Un hallazgo que encendió la alarma en el basural

La tranquilidad de la mañana se rompió de golpe en Cinco Saltos. Un tambor de 200 litros con elementos rotulados como explosivos fue encontrado en el basural municipal y obligó a desplegar un operativo urgente de seguridad, con participación de Bomberos Voluntarios, Policía de Río Negro y personal especializado en explosivos.

El hallazgo generó preocupación, indignación y rechazo por el riesgo que implicó dejar este tipo de material en un lugar de acceso habitual para trabajadores y vecinos.

Qué se encontró y por qué fue grave

Según el informe oficial de Bomberos, dentro del tambor había 34 cilindros o brocas metálicas de transporte, de doble apertura a rosca y con orificios en sus extremos. Los elementos no estaban sellados, pero tenían rótulos de advertencia por riesgo explosivo, incendiario y proyectable.

Ante esta situación, se activaron los protocolos correspondientes y se resolvió retirar el material del basural para trasladarlo a un sitio de resguardo y análisis especializado.

Intervención de la brigada de explosivos

El procedimiento estuvo a cargo del oficial principal Carlos Lavezzo, jefe de la Zona II de Bomberos, junto al sargento primero Gonzalo Cardozo, de la Brigada de Explosivos de Cipolletti. El perímetro fue asegurado por la Brigada Rural de Cinco Saltos.

Bomberos confirmaron que, por el momento, los elementos no representan peligro, aunque remarcaron que el traslado era indispensable para evitar cualquier riesgo y para determinar con precisión su naturaleza.

El operativo concluyó sin novedades, pero dejó al descubierto una situación que generó fuerte malestar en la comunidad.

Qué dijo el intendente Rossi

El intendente Enrique Rossi confirmó que el hallazgo se produjo cuando bomberos voluntarios fueron a descartar residuos del cuartel y detectaron el tambor sospechoso. A partir de allí, se dio aviso inmediato a los responsables del área y se convocó a especialistas.

Rossi remarcó que la prioridad fue la seguridad y destacó que el procedimiento se realizó con rapidez. El basural estuvo cerrado cerca de dos horas y luego volvió a habilitarse.

Pero el dato más fuerte llegó con su análisis sobre el origen del material. El jefe comunal sostuvo que “seguramente tiene que ver con alguna empresa” y anticipó que el municipio avanzará con notificaciones y sanciones una vez que se complete el informe técnico.

Indignación por el origen del material

Que este tipo de elementos haya terminado en un basural municipal generó enojo y repudio. No se trata de residuos comunes: son objetos rotulados como explosivos, abandonados sin control ni aviso previo, en un espacio público.

Desde el municipio remarcaron que se trata de un hecho inédito en la ciudad y que se tomarán todos los recaudos necesarios para evitar que vuelva a ocurrir.

Investigación abierta y posibles sanciones

Mientras los especialistas analizan el material retirado, la atención está puesta en determinar quién descartó los cilindros y bajo qué responsabilidad. Si se confirma el vínculo con una empresa, el municipio avanzará con medidas administrativas y sanciones, según adelantó el intendente.

El caso dejó una señal de alarma clara en Cinco Saltos: el manejo irresponsable de materiales peligrosos no solo genera temor, sino que pone en riesgo a toda la comunidad.

