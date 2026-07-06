Tres aguantaderos utilizados como refugio para delincuentes fueron demolidos durante un operativo conjunto realizado en el barrio Michi Michi Sur. Mientras avanzaban las máquinas y el personal del municipio de Cipolletti derribaba las precarias construcciones, efectivos policiales realizaron un rastrillaje en los alrededores y descubrieron una moto con pedido de secuestro por robo que había sido abandonada dentro de un desagüe.

El procedimiento comenzó cerca de las 9 de la mañana y fue encabezado por personal del Destacamento Especial 128° de la Policía de Río Negro, con apoyo de efectivos de la Brigada Motorizada de Apoyo (BMA) y trabajadores de la Municipalidad de Cipolletti. En el lugar también estuvo presente el intendente Rodrigo Buteler, quien supervisó las tareas destinadas a recuperar un sector que era utilizado como escondite para personas vinculadas a distintos hechos delictivos.

Las máquinas derrumbaron las tres casillas que habían en un predio municipal

Las tres casillas, construidas de manera precaria con madera y otros materiales, estaban desocupadas al momento de la intervención. Una a una fueron derribadas por las máquinas municipales, poniendo fin a estructuras que, de acuerdo con la investigación, funcionaban como verdaderos aguantaderos donde se ocultaban delincuentes y se escondían elementos provenientes de robos.

Una moto robada en el centro de Cipolletti

Pero el operativo todavía tenía una sorpresa. Mientras inspeccionaban la zona para asegurarse de que no quedaran personas ni objetos ocultos, los policías del Destacamento Especial 128 encontraron una moto abandonada dentro de un desagüe. El vehículo estaba oculto entre la vegetación y parcialmente escondido por la estructura del canal, una maniobra que buscaba evitar que fuera detectado.

Luego de verificar la numeración del motor y del chasis, los efectivos confirmaron que se trataba de una Corven Triax 150 de color blanco que tenía pedido de secuestro por un robo denunciado el 23 de junio en la Comisaría 4° de Cipolletti. Inmediatamente, la moto fue secuestrada para continuar con las actuaciones judiciales y avanzar con su restitución al propietario.

La moto Corven estaba escondida entre los pastizales de un desagüe

Además del hallazgo del rodado robado, el operativo permitió recuperar tierras municipales que habían sido ocupadas por estas construcciones clandestinas. Desde el Municipio remarcaron que este tipo de intervenciones forman parte de una política sostenida para eliminar puntos utilizados por delincuentes y devolver esos espacios a la comunidad.

La demolición en Michi Michi Sur se suma a una serie de procedimientos similares realizados en distintos sectores de Cipolletti. Según informaron las autoridades, en los últimos dos años y medio ya fueron eliminados más de treinta aguantaderos en diferentes barrios de la ciudad, como parte de una estrategia conjunta entre la Municipalidad y la Policía de Río Negro para quitarles terreno a quienes utilizan estos lugares para esconderse, almacenar objetos robados o planificar actividades delictivas.