La Municipalidad de Allen enfrenta una demanda por 10 millones de pesos presentada por un ex trabajador municipal que fue acusado de un supuesto sabotaje durante la Fiesta de la Bandera de 2024 y que, tras varios meses de investigación, terminó completamente absuelto. Roberto Montivero asegura que fue expuesto públicamente por funcionarios de la gestión del libertario Marcelo Román antes de que concluyera el sumario administrativo y ahora reclama una reparación económica por el daño que, según sostiene, sufrió su nombre y su reputación.

Qué pasó en los festejos por el Día de la Bandera de 2024

El conflicto se remonta al 19 de junio de 2024, cuando en el Polideportivo Municipal se preparaba el tradicional chocolate caliente que cada año acompaña los festejos por el Día de la Bandera. Lo que debía ser una jornada de celebración terminó convirtiéndose en un verdadero dolor de cabeza para la gestión municipal.

Según surge de la presentación judicial, Montivero cumplía funciones en el lugar y colaboró con distintas tareas operativas durante la organización del evento. Una vez finalizada su jornada laboral, regresó a su domicilio sin imaginar que pocos días después sería señalado como el principal sospechoso de un hecho tan insólito como escandaloso.

El detonante fue la aparición de un alambre oxidado dentro de una de las ollas utilizadas para preparar el chocolate. El hallazgo encendió todas las alarmas dentro del municipio y rápidamente derivó en una investigación interna. En ese contexto, el trabajador fue suspendido preventivamente y quedó bajo la lupa de las autoridades comunales.

Sin embargo, lo que hoy cuestiona con dureza el ex empleado no es solamente el sumario que se le inició, sino la exposición pública que asegura haber padecido mientras la investigación recién comenzaba. En la demanda sostiene que funcionarios municipales lo responsabilizaron públicamente a través de publicaciones en redes sociales oficiales y declaraciones periodísticas, situación que lo colocó en el centro de una fuerte controversia local.

Contra quiénes apunta la acción judicial de Montivero

La acción judicial apunta directamente contra la Municipalidad de Allen, el intendente Marcelo Román, el director de Deportes Diego Candia y el ex jefe de Gabinete Benjamín Marín. Para Montivero, las acusaciones difundidas durante aquellos meses provocaron un daño moral que todavía arrastra, pese a que el expediente administrativo terminó favoreciéndolo.

Y es que el desenlace fue muy distinto al escenario que se había planteado inicialmente. El 4 de abril de 2025, la resolución final del sumario administrativo concluyó que no existían elementos para responsabilizarlo por el hecho y dispuso su absolución total.

Pero para entonces, sostiene el demandante, el perjuicio ya estaba consumado. Por esa razón decidió acudir a la Justicia y reclamar una indemnización de 10 millones de pesos por daño extrapatrimonial. Incluso obtuvo el beneficio de litigar sin gastos luego de acreditar que actualmente se encuentra jubilado y que ese ingreso constituye su único sustento económico.

Detrás de la demanda también aparece la historia de un trabajador con más de cuatro décadas de trayectoria dentro de la comuna. Montivero ingresó al municipio en 1984 y dos años más tarde pasó a integrar la planta permanente. Durante su extensa carrera ocupó distintas funciones y atravesó varias gestiones municipales, hasta que fue trasladado al Polideportivo durante la administración encabezada por Marcelo Román.