La tranquilidad de la madrugada en Campo Grande se rompió cuando las cámaras del 911 RN Emergencias detectaron a dos hombres merodeando vehículos estacionados. En cuestión de minutos, los sospechosos abrieron una camioneta y se llevaron un maletín, iniciando una secuencia que terminó con objetos robados dispersos en un canal.

Todo sucedió alrededor de las 3:10 en la zona de Pasteur y Laprida . Desde el sistema de monitoreo observaron a los dos individuos caminando entre los vehículos. Uno vestía una campera oscura con detalles rojos y pantalón claro, mientras que el otro llevaba ropa deportiva gris. Lo que parecía una recorrida más por las calles vacías pronto se transformó en una escena de robo.

Según se pudo reconstruir, los hombres lograron abrir una camioneta utilitaria estacionada en la esquina y se apoderaron de un maletín. Después emprendieron la retirada por distintas calles del sector, aprovechando la escasa circulación de personas y vehículos a esa hora.

Sin embargo, la historia no terminó allí. Minutos más tarde, uno de los sospechosos volvió a aparecer en las cámaras corriendo por la zona de Laprida antes de dirigirse hacia el sector de chacras y canales. Ese movimiento llamó la atención porque coincidía con la ruta de escape que estaban siguiendo los involucrados.

La Policía de la Comisaría 44° actuaron rápido y forzaron que los delincuentes se desprendieran del botín

Más de una hora después apareció una de las piezas clave del rompecabezas. Durante un relevamiento realizado en un canal cercano fueron hallados varios elementos que habían sido sustraídos. Entre ellos había un maletín de trabajo, documentación, herramientas y otros objetos que habían desaparecido de los vehículos afectados.

Además, la situación dejó al descubierto que no había una sola víctima. Durante las actuaciones se constató que un auto estacionado en las inmediaciones también había sido abierto. Aunque no presentaba daños visibles, su propietaria confirmó que faltaban pertenencias del interior.

Lo llamativo del caso es que gran parte de los objetos sustraídos fueron encontrados abandonados a pocos metros del recorrido que habían realizado los sospechosos. Esa circunstancia permitió que los propietarios pudieran reconocer sus pertenencias y recuperarlas pocas horas después del hecho.