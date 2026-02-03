Un integrante de la Prefectura Naval Argentina fue hallado gravemente herido tras haberse disparado con su propia arma reglamentaria en lo que habría sido un intento de suicidio. El dramático episodio ocurrió en Dina Huapi, en inmediaciones del río Limay, y obligó a un amplio despliegue policial y sanitario en la zona para trasladarlo de urgencia al hospital Regional de Bariloche.

El hallazgo se produjo en la tarde del lunes, cuando vecinos alertaron sobre la presencia de un hombre tendido en el suelo, con signos vitales pero gravemente herido. Al llegar los primeros efectivos de la Comisaría 36° de Dina Huapi, confirmaron que se trataba de un integrante de la Prefectura Naval, quien habría accionado su pistola 9 milímetros contra sí mismo. La escena, cargada de tensión y desconcierto, obligó a desplegar un operativo de urgencia en el sector.

A continuación, se sumaron los equipos del Gabinete de Criminalística, que trabajaron minuciosamente en el lugar para recolectar pruebas y descartar la participación de terceros. El arma de fuego fue encontrada junto al prefecto, clave en la investigación, y refuerza la hipótesis de un intento de autodeterminación. Mientras tanto, una ambulancia del SIARME asistió al herido, que aún presentaba signos vitales al momento de ser trasladado, aunque su estado de salud no fue precisado oficialmente.

Además, el operativo incluyó un corte total de tránsito sobre calle Arcoíris, con el objetivo de garantizar la seguridad y permitir el trabajo de los peritos. La presencia de móviles policiales, personal especializado y vecinos expectantes convirtió la zona en un escenario de conmoción, donde la incertidumbre y el dramatismo se mezclaban con el silencio de quienes observaban.

Por otra parte, las autoridades judiciales fueron notificadas de inmediato. El Ministerio Público Fiscal deberá iniciar las investigaciones correspondientes para confirmar la hipótesis de intento de suicidio y descartar cualquier otra circunstancia. La intervención judicial busca dar claridad a un hecho que, por su gravedad, impacta no solo en la institución de Prefectura Naval, sino también en la comunidad de Dina Huapi.