En la madrugada de este jueves 23 de abril, personal de la Comisaría 28° de Villa La Angostura demoró a un hombre que intentaba robar cables eléctricos en las cercanías al hospital Dr. Oscar Arraiz. En su poder, el sospechoso contaba con distintas herramientas que habría utilizado para sustraer parte de la infraestructura de esa localidad cordillerana.

Alerta del sistema de monitoreo

Cerca de la 1:10, los efectivos policiales de la Comisaría 28° fueron alertados por el sistema de monitoreo de Villa La Angostura sobre la presencia de un individuo que estaba manipulando cables frente al hospital de esa localidad. De acuerdo con la advertencia, el sospechoso habría ocasionado daños en el cableado público .

El sospechoso quedó a disposición de la Justicia.

Identificación y secuestro de elementos

Tras recibir el aviso, un móvil policial se dirigió rápidamente hasta la zona del hospital angosturense. Al llegar, divisaron a una persona que coincidía con las características informadas y lo identificaron.

Los efectivos policiales pudieron constatar que el sospechoso llevaba una bolsa con diversos cables, dos cajas de tablero eléctrico y un cuchillo. Todos los elementos fueron secuestrados y puestos bajo cadena de custodia.

Demorado y a disposición de la Justicia

El involucrado fue demorado por personal de la Comisaría 28° para averiguación de hecho y quedó a disposición de la Justicia. En las próximas horas determinarán su situación procesal.