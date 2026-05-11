Un impresionante choque seguido de vuelco generó momentos de máxima tensión este domingo por la tarde en Centenario. Un joven que conducía un Renault Clio perdió el control del vehículo, impactó contra una Toyota Hilux estacionada y terminó con el auto completamente dado vuelta en plena calle.

El siniestro ocurrió alrededor de las 14:30 en la intersección de avenida Ingeniero Ballester y Chacabuco, en el sector del Casco Viejo. Tras el fuerte impacto, el Clio quedó con las cuatro ruedas hacia arriba y la escena provocó desesperación entre vecinos y automovilistas que circulaban por la zona.

Testigos relataron que el conductor logró salir por sus propios medios, aunque presentaba un corte en la frente y se encontraba en estado de shock. Mientras aguardaban la llegada de la ambulancia, varias personas se acercaron para asistirlo y contenerlo.

Minutos después arribaron efectivos de la Comisaría Quinta, que organizaron el tránsito y montaron un operativo de seguridad. También trabajaron bomberos voluntarios, personal de Tránsito Villa Obrera y médicos del Hospital Natalio Burd, quienes inmovilizaron al joven y lo trasladaron para realizarle controles.

El Renault Clio sufrió importantes daños en uno de sus laterales, el techo y el parabrisas. En tanto, la Toyota Hilux estacionada terminó con destrozos en la parte trasera izquierda.

Según las primeras pericias, el auto habría impactado directamente contra una de las ruedas traseras de la camioneta, lo que provocó el vuelco.

La esquina permaneció cortada durante aproximadamente una hora mientras se desarrollaban las tareas de asistencia y remoción del vehículo. Los desvíos se realizaron por calles internas del barrio Hidronor.

Vecinos reiteraron los reclamos por mayor seguridad vial, solicitaron reductores de velocidad, más controles y medidas urgentes para evitar nuevos siniestros en una zona que consideran cada vez más peligrosa.