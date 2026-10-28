Una Toyota Hilux volcó en la Ruta Nacional 3, cerca de San Antonio, y terminó con las cuatro ruedas hacia arriba. Los dos ocupantes, oriundos de Santa Cruz, sufrieron heridas leves, mientras que los dos caballos que trasladaban en un carro resultaron ilesos. Bomberos, personal de Salud y agentes de Seguridad Vial trabajaron en el lugar.

El vuelco ocurrió alrededor de las 9:20, a la altura del kilómetro 1.144 de la ruta nacional, en un sector cercano a San Antonio Oeste. Por motivos que no fueron informados, el conductor perdió el control de la camioneta, que terminó volcada, en una escena que obligó a desplegar un operativo de asistencia.

En el vehículo viajaban dos familiares provenientes de Río Gallegos y Perito Moreno, localidades de Santa Cruz, que viajaban hacia Beltrán, a donde llevaban los animales. Pese a la violencia que puede representar un vuelco de estas características, ambos sufrieron lesiones leves, según la información difundida sobre el hecho.

Sin embargo, la camioneta no era lo único que requería atención. Detrás llevaba un carro en el que transportaban dos caballos, que también quedaron involucrados en el episodio. Afortunadamente, los animales no sufrieron daños, una circunstancia que evitó que el vuelco tuviera consecuencias también para ellos.

Tras el siniestro, bomberos trabajaron para volver a colocar la Toyota Hilux sobre sus ruedas. Además, interrumpieron el suministro eléctrico del vehículo y realizaron tareas preventivas para controlar posibles derrames de combustible, con el objetivo de evitar otros riesgos durante la asistencia.

Por su parte, personal de Salud del Hospital Aníbal Serra intervino para atender a los dos ocupantes, mientras que agentes de Seguridad Vial trabajaron en el sector para resguardar la circulación y permitir el desarrollo de las tareas de emergencia.