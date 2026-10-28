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Vuelco en la ruta 3

Volcó en la Ruta 3, quedó con las ruedas hacia arriba y llevaba dos caballos

Una Toyota Hilux volcó en la Ruta Nacional 3, cerca de San Antonio Oeste. Sus dos ocupantes sufrieron heridas leves y los dos caballos que viajaban en un carro resultaron ilesos.

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Por Redacción Río Negro
Miércoles, 28 de octubre de 2026 a las 15:19

Resumen del artículo

Una Toyota Hilux terminó con las cuatro ruedas hacia arriba en el kilómetro 1144 de la Ruta Nacional 3, cerca de San Antonio Oeste. Los dos ocupantes, oriundos de Santa Cruz, sufrieron lesiones leves. Los caballos que trasladaban en un carro resultaron ilesos. Bomberos, personal de Salud y Seguridad Vial intervinieron en el lugar. Por el momento, se desconocen las causas del vuelco.
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Una Toyota Hilux volcó en la Ruta Nacional 3, cerca de San Antonio, y terminó con las cuatro ruedas hacia arriba. Los dos ocupantes, oriundos de Santa Cruz, sufrieron heridas leves, mientras que los dos caballos que trasladaban en un carro resultaron ilesos. Bomberos, personal de Salud y agentes de Seguridad Vial trabajaron en el lugar.

El vuelco ocurrió alrededor de las 9:20, a la altura del kilómetro 1.144 de la ruta nacional, en un sector cercano a San Antonio Oeste. Por motivos que no fueron informados, el conductor perdió el control de la camioneta, que  terminó volcada, en una escena que obligó a desplegar un operativo de asistencia.

En el vehículo viajaban dos familiares provenientes de Río Gallegos y Perito Moreno, localidades de Santa Cruz, que viajaban hacia Beltrán, a donde llevaban los animales. Pese a la violencia que puede representar un vuelco de estas características, ambos sufrieron lesiones leves, según la información difundida sobre el hecho.

Sin embargo, la camioneta no era lo único que requería atención. Detrás llevaba un carro en el que transportaban dos caballos, que también quedaron involucrados en el episodio. Afortunadamente, los animales no sufrieron daños, una circunstancia que evitó que el vuelco tuviera consecuencias también para ellos.

Tras el siniestro, bomberos trabajaron para volver a colocar la Toyota Hilux sobre sus ruedas. Además, interrumpieron el suministro eléctrico del vehículo y realizaron tareas preventivas para controlar posibles derrames de combustible, con el objetivo de evitar otros riesgos durante la asistencia.

Por su parte, personal de Salud del Hospital Aníbal Serra intervino para atender a los dos ocupantes, mientras que agentes de Seguridad Vial trabajaron en el sector para resguardar la circulación y permitir el desarrollo de las tareas de emergencia.

 

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