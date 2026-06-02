El humo empezó a salir por las ventanas cuando la dueña del departamento y su hijo todavía estaban fuera de la casa. Habían salido a hacer una diligencia, pero tuvieron que volver urgente, para encontrarse con una escena desesperante: el fuego ya avanzaba dentro de la vivienda y sus mascotas seguían atrapadas.

El incendio ocurrió este martes en un complejo ubicado en la esquina de 20 de Junio y Frontera, en el barrio Progreso de Neuquén capital, a pocas cuadras del límite con barrio Cumelén.

Según relató el móvil de AM550 para el programa La mañana es de la primera, todo apunta a que el fuego habría comenzado por una calefacción eléctrica.

El incendio fue en la esquina de 20 de Junio y Frontera, en el límite oeste y centro-oeste de la capital neuquina. Fotos: Bruno Calderón

El humo, las llamas y la preocupación por las mascotas

La mujer y su hijo, un joven de 20 años, regresaron al departamento después de ver el humo desde la calle. Intentaron acercarse, pero la situación ya era peligrosa y tuvieron que esperar la llegada de los bomberos.

“Habían regresado porque tienen mascotas”, relató el periodista Jorge “Vasco” Hernandorena desde el lugar.

Mientras las llamas consumían parte del departamento, la preocupación no estaba solo puesta en apagar el incendio. Dentro de la vivienda había un gatito atrapado y una perrita que escapó en medio del caos.

La familia volvió al departamento, preocupada por sus mascotas. Fotos: Bruno Calderón.

El rescate que cambió el final

Después de controlar el fuego, los bomberos comenzaron a recorrer el lugar para buscar a los animales.

El gatito fue encontrado dentro del departamento y rescatado por el personal bomberil. La perrita, en tanto, había escapado cuando comenzaron las llamas y fue localizada poco después por los mismos bomberos en las inmediaciones del complejo.

“Ambos fueron restituidos a sus dueños”, informaron desde el móvil de AM550.

Una de las mascotas de la familia había quedado atrapada dentro del departamento. Fotos: Bruno Calderón

La familia fue asistida por el SIEN

Tanto la mujer como su hijo recibieron atención médica por parte del SIEN debido a la inhalación de humo, aunque se encontraban fuera de peligro.

“Se van a dirigir al hospital, pero están en buen estado”, explicaron desde el lugar.

Ahora se intentará determinar oficialmente cómo comenzó el incendio, aunque las primeras hipótesis apuntan a un desperfecto relacionado con calefacción eléctrica.

Mientras los vecinos observaban el operativo desde afuera del complejo, hubo una escena que terminó llevándose toda la atención: el reencuentro de la familia con sus mascotas después de varios minutos de incertidumbre y humo.