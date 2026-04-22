El gobernador Rolando Figueroa encabezó este martes la inauguración del nuevo edificio de la histórica Escuela 22 de Plaza Huincul y aseguró que desde el ejecutivo “vamos a apoyar la educación en cada rincón de la provincia”. Se trata de una institución que tiene 129 años y que estrenará instalaciones modernas en el barrio Altos del Sur de la localidad.

En un acto colmado por la comunidad educativa, Figueroa destacó las políticas públicas que lleva adelante el gobierno en materia educativa, donde resaltó el Plan de Becas Gregorio Álvarez y la inversión en infraestructura. En ese sentido señaló que, al momento de asumir la gestión, la provincia contaba “con 700 aulas tráiler, 700 aulas con chicos estudiando en cubos de lata con 10 grados bajo cero en el invierno. Eso lo estamos revirtiendo y cuando terminemos el año 2027 ya vamos a tener todas las escuelas en marcha para que no quede ni un aula tráiler en la provincia del Neuquén”.

El mandatario aseguró que “vamos a apoyar la educación pública en cada rincón de la provincia, porque estamos convencidos que la educación pública es la que nos pone de pie, la que nos da movilidad social”.

La ministra de Educación, Soledad Martínez, aseguró que el nuevo edificio es un prototipo único en la provincia y manifestó: “Qué privilegio que tenemos de vivir en este momento en donde los neuquinos hemos podido encontrar esa fórmula que nos permite resolver problemas de 20 años, 30 años, 129 años, que esta escuela necesitó para llegar a un edificio nuevo”.

Por último, el intendente, Claudio Larraza, recordó que “la última construcción de un establecimiento educativo en nuestra localidad data de más de 30 años”. Por ese motivo, se dirigió a la comunidad y aseguro: “quiero que lo disfruten, que disfruten en el barrio, que disfruten este establecimiento educativo maravilloso. El resto de los establecimientos educativos datan de muchos años, a los cuales le ponemos mucho empeño con la provincia para que durante en estos tres últimos años hayamos podido comenzar las clases siempre en término”.

La histórica Escuela 22 se fundó el primero de noviembre de 1896 en el paraje Chacay Melehue, en el departamento Chos Malal, y en 1917 comenzó a funcionar en Varvarco con 55 estudiantes. Finalmente, con el descubrimiento del petróleo y el nacimiento del Campamento Uno, se hicieron gestiones para trasladarla a Plaza Huincul, donde comenzaron las clases en 1920 con 24 estudiantes y listo para afrontar la llegada masiva de trabajadores que se sumarían a YPF.

La inversión para el nuevo edificio fue de más de 7.500 millones de pesos, para la construcción de casi 2500 metros cuadrados cubiertos. Tiene 14 aulas, un espacio multipropósito para informática o biblioteca, un salón de usos múltiples (SUM) y una sala general. Además cuenta con un área de gobierno y administración, y área de servicios, entre otros espacios.

El acto de inauguración fue acompañado por la ministra de Infraestructura, Tanya Bertoldi, el intendente de Cutral Co, Ramón Rioseco, funcionarios provinciales y municipales, además de vecinos y la comunidad educativa.