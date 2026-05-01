La previa tuvo sabor a fiesta grande: más de 150 truchas a la tabla chisporroteando frente al lago, copas en alto y una ocupación turística que rozó el lleno total. Así comenzó a latir la 20° edición del Festival Nacional del Chef Patagónico en Villa Pehuenia Moquehue, con un sunset en el muelle que reunió a vecinos y visitantes en un clima distendido, entre música en vivo y cocina de alto nivel.

La jornada, que funcionó como antesala del evento principal, combinó productos regionales con propuestas gastronómicas que incluyeron trucha, pulpo y langostinos, en una experiencia que puso en valor la identidad culinaria patagónica. El maridaje estuvo a cargo de la Bodega Malma, mientras que varios de los chefs participantes adelantaron en vivo el nivel que tendrá esta edición aniversario.

Más de 150 truchas a la tabla se cocinaron en vivo durante la previa del festival en el muelle turístico.

Autoridades provinciales y locales también formaron parte del encuentro, en una escena que confirmó el impacto turístico y cultural de una fiesta que, año tras año, se consolida como uno de los grandes atractivos del calendario neuquino.

Cocineros y cocineras de toda la Patagonia anticiparon el nivel que tendrá la 20° edición del evento gastronómico.

Tres días para saborear la Patagonia

La Municipalidad invita a vivir el festival del 1 al 3 de mayo, con entrada abierta al público y una agenda cargada de actividades que cruzan formación, espectáculos y experiencias gastronómicas.

Viernes 1 de mayo:

11: inicio de la “Torta de las 20 ediciones”, a cargo de Nahuel Salas (se desarrolla durante todo el fin de semana)

12: taller de producción orgánica de vegetales con Estefanía Ferrari

13: elaboración de embutidos con Martín Mosqueira y Christian Itcovici

14: “Kocinerito’s por un día” para infancias, con Juan Solorza

Desde las 15: “Cocina la Patagonia”, con presentaciones de distintas provincias y Chile

Desde las 17: música con DJ Fran Gosetti

Desde las 20: shows en el patio gourmet con Runa, Matías Hermosilla, Trawün y Guille Quiroz

Sábado 2 de mayo:

11: taller laboratorio sobre valor gastronómico y cultural, con Juani Gerardi

12: “Sabores en Desafío: Especial Quesos”, con productores y cocineros

14: regreso de “Kocinerito’s por un día”

Desde las 14: “Cocina Argentina”, con representantes de distintas provincias

19: participación de Dolly Irigoyen, madrina del evento

20.15: cierre gastronómico con Neuquén, a cargo de Pablo Buzzo

Desde las 21: música en vivo con Nenes de Antes y Blues del Garage

Domingo 3 de mayo: