La previa tuvo sabor a fiesta grande: más de 150 truchas a la tabla chisporroteando frente al lago, copas en alto y una ocupación turística que rozó el lleno total. Así comenzó a latir la 20° edición del Festival Nacional del Chef Patagónico en Villa Pehuenia Moquehue, con un sunset en el muelle que reunió a vecinos y visitantes en un clima distendido, entre música en vivo y cocina de alto nivel.
La jornada, que funcionó como antesala del evento principal, combinó productos regionales con propuestas gastronómicas que incluyeron trucha, pulpo y langostinos, en una experiencia que puso en valor la identidad culinaria patagónica. El maridaje estuvo a cargo de la Bodega Malma, mientras que varios de los chefs participantes adelantaron en vivo el nivel que tendrá esta edición aniversario.
Autoridades provinciales y locales también formaron parte del encuentro, en una escena que confirmó el impacto turístico y cultural de una fiesta que, año tras año, se consolida como uno de los grandes atractivos del calendario neuquino.
Tres días para saborear la Patagonia
La Municipalidad invita a vivir el festival del 1 al 3 de mayo, con entrada abierta al público y una agenda cargada de actividades que cruzan formación, espectáculos y experiencias gastronómicas.
Viernes 1 de mayo:
- 11: inicio de la “Torta de las 20 ediciones”, a cargo de Nahuel Salas (se desarrolla durante todo el fin de semana)
- 12: taller de producción orgánica de vegetales con Estefanía Ferrari
- 13: elaboración de embutidos con Martín Mosqueira y Christian Itcovici
- 14: “Kocinerito’s por un día” para infancias, con Juan Solorza
- Desde las 15: “Cocina la Patagonia”, con presentaciones de distintas provincias y Chile
- Desde las 17: música con DJ Fran Gosetti
- Desde las 20: shows en el patio gourmet con Runa, Matías Hermosilla, Trawün y Guille Quiroz
Sábado 2 de mayo:
- 11: taller laboratorio sobre valor gastronómico y cultural, con Juani Gerardi
- 12: “Sabores en Desafío: Especial Quesos”, con productores y cocineros
- 14: regreso de “Kocinerito’s por un día”
- Desde las 14: “Cocina Argentina”, con representantes de distintas provincias
- 19: participación de Dolly Irigoyen, madrina del evento
- 20.15: cierre gastronómico con Neuquén, a cargo de Pablo Buzzo
- Desde las 21: música en vivo con Nenes de Antes y Blues del Garage
Domingo 3 de mayo:
- 12: presentación del grupo de danzas Aifin Purrum
- 13: “Fiesta de Sabores”, con más de 20 platos regionales
- 14: presentación y degustación de la torta aniversario
- 15: sorteo final de un Toyota Yaris