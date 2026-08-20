Más de 200 estudiantes se reúnen para mostrar sus proyectos en la Feria Provincial de Ciencias

La 48ª Feria Provincial de Ciencia, Arte, Tecnología y Matemática abrió sus puertas este miércoles en el Espacio DUAM de Neuquén, donde más de 200 estudiantes y docentes de más de 50 establecimientos educativos públicos y privados de toda la provincia presentan sus proyectos. La propuesta se extenderá hasta el viernes por la tarde y reúne trabajos que abordan temáticas innovadoras, exploración tecnológica, que reflejan una fuerte mirada comunitaria y de vinculación interinstitucional.

Durante el acto de apertura, la presidenta del Consejo Provincial de Educación (CPE), Glenda Temi, destacó que “la Feria de Ciencias se ha transformado en una muy sana costumbre, y ese es nuestro mayor orgullo. Instalarla, celebrar que muchas de las escuelas que participan lo vienen haciendo desde hace mucho tiempo. Y también celebrar que muchas se incorporan mostrando lo que han podido hacer por primera vez”.

Acerca de la labor realizada desde las instituciones, la funcionaria valoró que “la feria se aproveche para investigar, para mostrar lo que saben, para poner en valor sus lugares, sus historias, sus territorios y que otros podamos conocerlos en la voz de cada uno de sus protagonistas”. Dada la fuerte presencia de representantes de establecimientos de las diferentes regiones de la provincia, Temi agradeció la participación de escuelas de la ruralidad y de las “que vienen del interior, porque ahí también hay un plus que es recorrer muchos kilómetros, llegar a Neuquén, mostrar y contar todo lo que estuvieron trabajando desde hace muchísimos meses”.

Por su parte, Laura Torres, la referente del espacio de la Feria, perteneciente a la Coordinación de Políticas Socioeducativas y Equidad del Ministerio de Educación, destacó: “La escuela vuelve a demostrar una vez más la importancia de la construcción del conocimiento sin negarse a los avances que la tecnología ofrece, pero sabiéndose críticos de ellos”.

Explicó luego que “en esta feria conmemoramos también el legado de Gregorio Álvarez, el educador y científico neuquino que supo mirar el territorio como fuente de saberes. Su obra nos recuerda que la educación se construye desde la experiencia, desde la investigación y desde el compromiso con la comunidad”.

Participaron también del acto el vocal de Rama Secundaria, Técnica y Superior del CPE, Gastón Arana; la coordinadora de Políticas Socioeducativas y Equidad del Ministerio de Educación, Amalin Temi; el director de Coordinación de Distritos Educativos, Alberto Imbert; la directora de Educación Privada, Sandra Cámara; directoras y directores de Distritos Educativos e integrantes de los equipos técnicos y pedagógicos

Otras disposiciones en la Feria

En complementación con los stands educativos, los visitantes tendrán durante estos días, la posibilidad de disfrutar otras disposiciones artísticas como la obra “Museo Vivo, el circo otra vez”, a cargo del elenco de la Escuela de Títeres Alicia Murphy. Además de la experiencia contemporánea “Alvarezsaurus” que repasa la vida del doctor Gregorio Álvarez mediante el cruce de palabras narradas e imágenes retroproyectadas, complementada por un despliegue didáctico de la Casa Museo homónima sobre el legado del prócer neuquino.

El viernes, durante la ceremonia de cierre, se anunciarán los proyectos que resulten seleccionados en esta edición de la feria y que obtendrán el pase para representar a Neuquén en la instancia de feria nacional, que se llevará a cabo entre los meses de octubre y noviembre en las provincias de San Luis, Jujuy y Córdoba.





