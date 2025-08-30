Más de 300 estudiantes neuquinos mostrarán 71 proyectos en la Feria de Ciencias 2025

El Ministerio de Educación de Neuquén confirmó que la Feria Provincial de Ciencias, Artes, Matemáticas y Tecnología 2025 se llevará a cabo del 2 al 4 de septiembre en el Espacio Duam, en la ciudad de Neuquén. En esta edición participarán más de 300 estudiantes de instituciones públicas y privadas de todos los niveles y modalidades. Presentarán 71 proyectos que superaron previamente las etapas Escolar y Zonal.

Durante los tres días de actividades, los equipos expondrán sus trabajos de innovación educativa, acompañados por sus docentes. Al finalizar el encuentro se elegirán los representantes de la provincia para la Feria Nacional de Ciencias.

Cronograma de actividades

Martes 2 de septiembre, acto de apertura a las 15.

Martes 2 y miércoles 3 de septiembre: exposiciones hasta las 18.

Jueves 4 de septiembre, acto de clausura a las 15.

¿Qué es la Feria de Ciencias?

La Feria de Ciencias depende de la Coordinación de Políticas Socioeducativas y Equidad del ministerio de Educación de Neuquén. Este programa busca promover la investigación escolar y el intercambio de saberes dentro de las aulas.