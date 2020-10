“Hay chicos acá que no tienen dos comidas al día”

Hace una semana unas 500 familias se apostaron en un predio en San Patricio del Chañar. Vecinos denunciaron en diálogo con AM550, que el intendente Leandro Bertoya Mando a cerrar todas las calles y no pueden pasar comida a sus hijos.

.Debido a la cuarentena, muchos no pudieron pagar más sus alquileres y otros aseguran que no los dejan alquilar con niños. La toma se originó el domingo pasado en cercanías a picada 4.

Personal de la municipalidad les cerró las entradas: “El municipio mando a tapar la toma con montículos de tierra. No dejan entrar con mercadería a la toma”, sostuvo Cristian Montoure, unos de los ocupantes en diálogo con el programa "Afilados".

“Desde principio de año que estoy sin trabajo y el intendente no nos ayuda. Día a día entra más gente”, sostuvo y agregó que “la policía viene con actitudes de reprimir. No hubo enfrentamientos con los efectivos, desde nuestra parte siempre hubo diálogo”. Además, hizo énfasis en que los vecinos de la localidad los apoyan y acompañan: “Hay gente que nos quiere ayudar pero tienen miedo a acercarse por la presencia de la policía. Hay chicos acá que no tiene dos comidas al día”.

Viven en la incertidumbre de que puede llegar a pasar, miedo latente a que los desalojen de manera violenta. Con respecto al riesgo sanitario por la pandemia del coronavirus, dijo que: “Acá ninguno está infectado de Covid pero necesitamos elementos de higiene”.