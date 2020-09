Tomas en Cipolletti: jueza rechazó el desalojo

La jueza Agustina Bagniole rechazó el pedido de desalojo que solicitaron la querella y la Fiscalía para desalojar a más de 50 familias que se instalaron en una toma que se inició el 27 de agosto, en el barrio Labraña de Cipolletti. Consideró que "no están dadas las condiciones y resulta prematuro tomar esta decisión cuando todavía no se intenta la conciliación entre las partes".

En su resolución, la jueza argumentó su decisión en el Pacto de Derechos Sociales, Económicos y Culturales e instó a una conciliación pacífica entre las partes.

Los abogados querellantes que están en representación de Miguel Ángel Kohan, el propietario de la chacra tomada sobre calle Lisandro de la Torre, objetaron el fallo de la jueza de no desalojar. "El problema es que el asunto no fue tratado como un delito. Esto es gravísimo, no solo para mi cliente sino para toda la sociedad", expresó Daiana Vásquez.

“Lo que resulta prematuro es que no haya ordenado un desalojo. Sacó un fallo que no tiene elementos de convicción para afirmar que toda esa gente está en situación de calle", advirtió Vásquez

Consideró que el fallo de la jueza "está muy bien fundamentado desde la letra muerta de la ley, pero yendo a la práctica, a los hechos, es un fallo abstracto, bastante absurdo. Deja que ocupen ese predio, pero no consolida el acceso a una vivienda digna ni los derechos de los niños, todo esto en realidad no se resguarda permaneciendo ahí. Ni hablemos del Covid"

En tanto legisladores provinciales de Juntos Somos Río Negro señalaron que “nos preocupa que la justicia no esté a la altura de las circunstancias. La usurpación es un delito y así lo debe calificar la jueza. Debemos recordar que se está viendo afectado el derecho de propiedad de familias que con mucho esfuerzo y esmero lograron hacer a Cipolletti”.

“Entendemos la desesperación ante una demanda habitacional, pero la ilegalidad no puede ser el camino, vamos a trabajar en la regularización de los asentamientos consolidados al 10 de diciembre de 2019 pero no vamos a avalar nuevas tomas. El equipo de Di Tella está trabajando fuertemente en la regularización, hay muestras claras de eso” agregaron.

Los legisladores señalaron que “estamos en una hora muy difícil, la pandemia agravó situaciones de desigualdad muy grandes, pero eso no implica que todo valga. La justicia debe cumplir su rol y calificar las conductas que no se ajustan a derecho”.