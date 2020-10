Desalojo, pedradas, represión: la violencia ganó en Roca

Tras el violento desalojo que la Policía de Río Negro llevó adelante esta mañana en el asentamiento denominado "La Esperanza", ubicado en las tierras del polígono de tiro, en la zona noreste de Roca, familiares e integrantes de organizaciones sociales fueron a pedir la libertad de los 11 detenidos en la puerta de la Comisaria Tercera de Roca. En tanto otro grupo de personas arrojó piedras al municipio y rompió algunas ventanas

Momentos de tensión se vivieron durante el mediodía en las puertas de la céntrica comisaria a partir de la movilización del secretario adjunto de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar. “Estos trabajan para los ricos, seguro que les darán otro aumento de sueldo ahora. Lo único que hacen es defender las tierras que usurparon durante la dictadura. Esto no se arregla con palas ni con balas. Mas de la mitad de nuestros compatriotas están por debajo de la línea de pobreza. Hace falta comida, techo digno y trabajo en nuestro país. Y acá están, estos son los que mandan los políticos. Con una justicia adicta, hace 12 años que hay una sentencia firme del Superior Tribunal de Justicia para que Lewis nos habrá un camino para un lago que nos expropiaron y ahí se arrodillan”, expresó Aguiar.

Durante la tarde recuperaron la libertad algunas de las personas que fueron detenidas, entre ellos el abogado de las familias Miguel Ángel Zeballos y Aurelio Vázquez, ex candidato a gobernador por el MAS. Ambos estuvieron detenidos en la comisaría 47 de J.J. Gómez.

Por los incidentes de la mañana, nueve efectivos policiales resultaron lesionados sin revestir gravedad producto de golpes con piedras. El procedimiento fue encabezado por la fiscal jefe Graciela Echegaray y el fiscal Ricardo Romero acompañados por el jefe de la Policía de Río Negro, Comisario General Daniel Jara.

Además, intervinieron los grupos especiales COER y el resto de las diferentes unidades que integran la jurisdicción de la Unidad Regional II de Roca, sin sus armas reglamentarias conforme a lo dispuesto.

El Gobierno de Río Negro aseguró que el procedimiento se ajustó al protocolo para este tipo de casos. El operativo se realizó luego de cumplido el plazo dispuesto por la Justicia para que las personas se retiraran de manera voluntaria, tras cuatro meses de ocupación. En este contexto, se dio cumplimiento a la orden judicial. Además, estuvieron presentes representantes de la Senaf, de la Secretaría de Derechos Humanos, Defensoría de Menores, Bomberos, personal de Salud y Vialidad Rionegrina.

El secretario de Derechos Humanos, Duilio Minieri, destacó la presencia de personal de la Delegación Alto Valle del organismo a su cargo en todo el operativo de desalojo de las tierras ocupadas en el Polígono de Tiro de General Roca.

“A las 7 de la mañana, nuestra delegada en el Alto Valle, María Leticia González, y parte de su personal, ingresaron al predio junto con las autoridades del Ministerio Público Fiscal, quienes intervinieron en el operativo. Desde ese mismo momento estuvimos en permanente contacto a través de llamadas telefónicas, envío de videos, audios y fotografías, monitoreando lo que ocurría. El uso la fuerza pública fue siempre en el marco de la legalidad, la necesidad y la proporcionalidad", expresó.

En tanto desde El Observatorio de Derechos Humanos repudiaron el desalojo forzoso realizado hoy a la mañana en el Barrio La Esperanza, en la zona del polígono y le exigieron al Poder judicial informar de manera urgente la ubicación y la situación de los detenidos

Señalaron que “la violencia institucional no es una respuesta jamás”. Reclamaron “un trato igual para usurpadores como Lewis sobre el que pesa una orden de desalojo hace varios años y no se cumple, pero si hacia la supuesta usurpación de personas que están en estado de necesidad. Y solicitaron, además al Estado en todos sus niveles asegurar el acceso a la tierra y a la vivienda, ambos derechos humanos fundamentales. “Si existirían políticas públicas reales que garanticen estos derechos, no habría usurpaciones”, indicaron.

Desde la municipalidad de General Roca no hubo ningún pronunciamiento.