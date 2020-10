En el hospital les entregaron el muerto equivocado

Las muertes siempre son dolorosas. Y uno de los momentos más críticos emocionalmente es cuando los seres queridos acompañan el féretro hasta que es sepultado. La angustia y el dolor se apodera de todos y allí comienza el lento camino de la resignación. Esta situación es mucho más traumática si por un error el sepelio se debe realizar dos veces porque el cuerpo sobre el cual lloraron los familiares no era el de quien creían que era.

Esta compleja situación atravesó una familia de Allen, que apenas terminó de despedir a su padre, quien murió anoche de Covid en el hospital local, recibieron un llamado por teléfono para decirles que el cuerpo que les fue entregado en una bolsa negra completamente sellada por protocolo, no era el indicado y que todo fue un error, que debían ir a recoger los restos de su padre para enterrarlo.

Roxana Márquez contó lo sucedido sin poder disimular la mezcla de sorpresa y bronca que tenía adentro. Su padre estuvo casi un mes internado luego de dar Covid positivo. En los últimos días su cuadro se agravó y debió ser internado en terapia intensiva, donde le colocaron un respirador, pero su organismo no lo toleró, sufrió un paro cardio respiratorio anoche y murió.

"Me tocó ir a retirar sus cosas. Pedí verlo y cumpliendo el protocolo me mostraron una bolsa negra cerrada. Le pregunté a la chica que me acompañó si era mi papá y me dijo que si", relató la mujer quien comentó que esta mañana "lo sepultamos con todo el dolor del alma. Y tipo 11 lo llamaron a mi hermano para decirle que el cuerpo de mi papá estaba todavía en el hospital, que se habían equivocado".

Según lo manifestado por la hija, desde el hospital no dieron mayores detalles de lo sucedido, simplemente que "hubo un error del hospital y de Diniello, que había tres o cuatro cuerpos y que se equivocaron. Nosotros lo sepultamos, nos hicimos cargo de todos los gastos y no es mi papá".

Es más, consiente de la gravedad del error cometido, la misma empresa les ofreció que podían velarlo durante una hora, algo absolutamente prohibido por protocolo, a diferencia de la primera sepultura: "esta mañana no nos dejaron y lo enterraron directamente", aseguró indignada Roxana.