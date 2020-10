Un "meadero" a cielo abierto en las calles de Neuquén

El paredón que ni con la cuarentena "zafa" de los transeúntes que pasan y por "motivos" que se desconocen orinan allí. Por lo general, hombres, adolescentes y niños utilizan dicho sector ubicado en calle Perito Moreno entre Winter y José Rosas para hacer sus necesidades.

La "esquina" elegida para orinar.

No hay un horario particular, mañana, tarde y noche suele verse dicho escenario que según manifestaron los vecinos del sector es "desagradable, ya que llegan, hacen pis, se suben el pantalón y siguen como si nada". No solo es el "baño" elegido por quién pasa caminando por allí, sino también paran vehículos hasta incluso se van turnando, luego, suben a su auto y ya "descargados" continúan camino. Como si fuese una estación de servicio.

La pared es parte de las canchas de básquet del Club Independiente, la rodea un pequeño predio de césped y la pileta de dicho establecimiento. El olor es insoportable, sobre todo los días más calurosos. Además, se le suma que suele ser el sector predilecto para los perros del vecindario que corretean por allí y también hacen sus necesidades. Entonces, se podría decir que algunos neuquinos les "robaron" el toilette a los animales.

Los vecinos se preguntan: ¿Los "meones callejeros" cumplirán con los protocolos adecuados en esta pandemia?. Y también, el otro interrogante: ¿Hace falta instalar mayor cantidad de baños públicos en la ciudad?