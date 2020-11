El Obispado de San Isidro removió a su abogado

La intención del Obispado de San Isidro es resolver por la vía del diálogo la usurpación del predio que posee en Villa Mascardi. Así quedó nuevamente demostrado al separar de la causa al abogado que días atrás exigió en nombre de la curia el cumplimiento de la orden judicial de desalojo contra la Lof Lafken Winkul Mapu.

Si bien apenas se conoció la orden judicial emitieron un comunicado en el que señalaron la intención de resolver el conflicto por vía del diálogo y no por la fuerza púbica como habilitaba el Juez. El abogado Ernesto Saavedra continuó presionando para lograr el desalojo. Es más, hace unos días le exigió nuevamente a la Justicia el cumplimiento de la orden.

Desde el Obispado, bajo la firma del Vicario Mariano Carracciolo, se le comunico a Saavedra que "tenga a bien no realizar presentaciones" dado que el obispado resolvió sustituir la representación letrada en los expedientes judiciales en los que actuaba.

Esta decisión generó un gran malestar entre los vecinos de Mascardi, quienes consideraron que tomaron esa decisión "como premio a que el letrado con su inmejorable gestión hizo que la justicia fallara a favor del Obispado y decidiera desalojar el predio ocupado por estos delincuentes. Como Saavedra siguió presionando ante la dilación del gobierno nacional, del provincial y de la misma iglesia para que se cumpliera el desalojo, pondrán otro letrado en su reemplazo", aseguraron desde el grupo de vecinos, quienes no lograron llevar a la comunidad Mapuche a la Justicia y la única causa que avanzó fue la del Obispado por corresponder al fuero provincial, ya que el resto de las tierras usurpadas forman parte de la jurisdicción de Parques Nacionales y encaja en el fuero Federal..

Además del estado nacional, el provincial y la comunidad Lafken Winkul Mapu, ahora los vecinos apuntan contra la Iglesia por la decisión tomada. "Desenmascarar de qué lado está la institución eclesiástica, que justamente no es el lado de los justos y honestos, y de esta manera da un malísimo ejemplo hacia la sociedad en general y ante sus fieles en particular".



"No se dan cuenta que con su accionar desamparan a muchísimas personas que son honestas y se ven intrusadas por estos mismos delincuentes y llevará a que, si todo sigue así, ellos mismos defiendan sus casas y terrenos, trayendo mucho más caos y violencia, que ellos como curas no quieren", finalizaron los vecinos de Mascardi en su comunicado.

La Lof Winkul Lafken Mapu permanece asentada en tierras de Villa Mascardi desde noviembre de 2017 y en un intento de desalojo por parte del Grupo Albatros de Prefectura, terminó asesinado Rafael Nahuel. Este año avanzó contra la cabaña Hueche Ruka del Obispado de San Isidro. Y si bien la Justicia ordenó el desalojo, los mapuches aseguran que resistirán con sangre. Al tiempo que el estado nacional convocó a una mesa de dialogo para destrabar el conflicto de manera pacifica y el propio Obispado le solicitó públicamente al juez que postergue la medida para evitar la violencia.

Hace 10 días, mientras las autoridades de la Lof estaban frente al Juez que insistía con el desalojo, otra comunidad irrumpió de manera violenta en la iglesia de El Bolsón exigiendo que se levante la denuncia contra la comunidad. Luego de algunas horas y de provocar varios destrozos, se fueron caminando por el mismo lugar donde llegaron. En tanto que el jueves pasado, se reunieron en Viedma autoridades de Nación con la Gobernadora Carreras para acordar medidas que sirvan para pacificar la zona.