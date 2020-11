Carreras frenó -por ahora- más renuncias en Salud

Desde hace 45 días los trabajadores de la Salud de Río Negro están en la calle reclamando por mejores salarios y condiciones laborales. Como cada jueves los trabajadores de Salud realizaron reclamos en cada hospital de Río Negro. Es que no están de acuerdo con los aumentos salariales pautados entre el gobierno y ATE. Consideraron que es insuficiente y que no alcanza a cubrir el costo de la canasta alimentaria.

Ayer se conocieron las renuncias de 12 profesionales hospitalarios a los cargos de jefatura de servicios del Hospital Artémides Zatti de Viedma y anunciaron que continuarían renunciando en otros hospitales. Eso preocupó al gobierno provincial.

Además, los hospitalarios convocaron para el martes 10, a las 10 de la mañana a una radio abierta en el hospital Francisco López Lima de Roca y a otras manifestaciones en los hospitales provinciales. La del martes se realizará en acompañamiento a la movilización nacional convocada por la Federación Sindical de los trabajadores de la Salud, Fesprosa.

En la tarde del jueves la gobernadora Arabela Carreras se reunió con los médicos, técnicos y administrativos del hospital Ramón Carrillo de Bariloche y acordaron una mesa de diálogo, entre el gobierno y los gremios para el 18 de noviembre.

Carreras dijo que “el sistema está en revisión permanente y que el diálogo con los trabajadores no está cortado. Los cambios y ajustes sobre la respuesta sanitaria que brinda la provincia ante la pandemia abarcan todos los aspectos organizativos, no solo lo salarial”

En tanto los profesionales de Bariloche expresaron que “sabemos que, en Viedma, presentaron la renuncia la mayoría de los jefes de servicio y Bariloche seguía ese camino. Quizás eso fue clave para que el conflicto no llegue a mayores”.

“Carreras demostró conocer el deterioro salarial sufrido en los últimos tres años. Sabe que las sumas fijas perjudicaron el escalafón y la pirámide salarial. En otros sectores no afecta tanto pero sí lo es en el sector de los equipos de salud”, explicaron los trabajadores

En tanto, Carreras les planteó “las dificultades que atraviesa la provincia en términos de recursos, excusando la situación por la cual se había llegado a este conflicto”.

Y les anunció un ítem en el salario que compensará en forma especial a los trabajadores de salud. “No se trata de una suma fija sino de un porcentual. Dijo que no podía informar cuándo sería, ni cuánto pero que se avanza en eso. Nos dio la certeza de que escuchaba nuestro reclamo. Es un inicio de solución. Nos vamos a mantener movilizados y vamos a salir a las escaleras no en actitud de reclamo sino en actitud optimista. Y por ahora, no vamos a avanzar con la presentación de renuncias”, finalizaron los trabajadores