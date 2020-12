Con restricciones, funcionan los casinos en Río Negro

La Lotería de Río Negro ordenó en las últimas horas la reapertura de los Casinos de General Roca y Cipolletti. Así lo confirmó esta mañana el presidente de Lotería de Río Negro, Jorge Manzo

«Solamente estarán permitidos los sectores de las máquinas tragamonedas y con capacidad de público restringida», indicó.

«Se debe respetar el distanciamiento entre cada jugador y cada sala funcionará al mínimo respecto a la capacidad que tiene cada casino, cumpliendo estrictamente cada protocolo. Es el municipio de cada localidad el que se encarga de se cumplan los protocolos», añadió.

“Actualmente ya se abrieron las salas en el Balneario El Cóndor. Y estamos viendo en Viedma si se puede. Tenemos que hablarlo con el intendente Pedro Pesatti. Además, están abiertas en otras localidades como Las Grutas, El Bolsón, Catriel y Choele Choel. Sólo quedaría el Casino de Viedma, que podría ser este sábado”, indicó.

“En el caso de Bariloche es un poco más complicado porque están en etapa de Aislamiento, recién el 20 podría abrir dependiendo de la situación epidemiológica», detalló Manzo.

«Aclaró que en todas las salas no está ordenada la apertura para lo que es juegos de paños, sólo máquinas Jackpots. El casino, por lo menos en pandemia, no volverá a ser como lo conocíamos. Todavía no se habilitó el sector de gastronomía que funciona dentro de los casinos. Dependerá de cómo evoluciona la pandemia. Pero creo que próximamente se podría estar habilitando el sector de gastronomía”, concluyó.