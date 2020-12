“En pandemia cerró el 30% de las PyMes de Río Negro”

Desde la Federación de Entidades Empresarias de Río Negro destacaron la difícil situación financiera que atraviesan la PyMES rionegrinas. Y solicitaron una serie de medidas de protección y fortalecimiento para el sector.

Esta mañana Walter Sequeira, presidente de la Federación, señaló que “las pequeñas y medianas empresas están pasando un momento muy difícil. Durante la pandemia cerró el 30% de las PyMES rionegrinas, por eso pedimos la mesa de trabajo. Se necesitan incentivos. Cuando menos PyMES hay, menos trabajo hay”

“Generamos más del 70% de los empleos, desarrollando la actividad económica en cada rincón de nuestra geografía y reinvirtiendo las ganancias generadas en nuestras ciudades», añadió Sequeira

“La pandemia sacudió muy fuerte la actividad comercial e industrial, y son miles las PyMES que hacen un gran esfuerzo por sobrevivir. Si bien se han tomado medidas que ayudaron en esta situación, entendemos que el trabajo conjunto y los programas de estímulo de cara al futuro ayudarán al desarrollo del entramado PyME con todo lo que esto trae aparejado”, agregó

Señaló que “desde hace meses pedimos la puesta en marcha de una mesa de trabajo público-privada para abordar las problemáticas de las PyMES de Río Negro y delinear políticas y programas que realmente protejan y fortalezcan a nuestro sector

En este sentido, Sequeira alertó que «se perdieron cerca de 8.000 puestos de trabajo. Y ahora que viene la temporada estival y considerando que se va a trabajar a un 60%, otras 1.000 personas se quedarán sin trabajo».

Sequeira indicó que «preocupa que la Legislatura discutirá una política fiscal y no haya escuchado al sector privado y no vemos ningún aliciente en la alta presión fiscal a la que estamos sometidos. El comercio fue castigado hace 4 años con un alza de la alícuota de Ingresos Brutos, del 3% al 5%, encareciendo los productos para el consumidor y las bajas en otros sectores no han redundado en una baja de los costos que tenemos».

«Estamos ante una situación de emergencia fruto de la pandemia por lo que creemos que se deben revisar la presión impositiva que sufrimos para ayudar a despegar al sector de la pequeña y mediana empresa. Hay sectores económicos de gran escala que pagan una carga tributaria mucho menor que la nuestra y pueden en esta situación de crisis colaborar para defender el trabajo y las PyMES rionegrinas», indicó.

Es por eso que desde la Federación propusieron la reducción de la alícuota de Ingresos Brutos para las PYMES de Río Negro; planes especiales para los sectores más afectados por la pandemia; líneas crediticias a tasas subsidiadas para el desarrollo PyME; y una tarifa PyME en los servicios públicos.