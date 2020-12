Se contagió a propósito y ahora está con respirador

El pasado 17 de noviembre, desde este medio se dio a conocer que un grupo de jóvenes neuquinos "hartos de haber vivido casi un año encerrados", querían irse de vacaciones "cueste lo que cueste". Y no se refieren puntualmente a una cuestión monetaria. Un grupo de 20 amigos entre 17 y 21 años, se contagiaron de coronavirus adrede para llegar "inmunes" a enero y poder irse "todos juntos a la playa". El karma le jugó una mala pasada a uno de ellos: Tiene 20 años y hace dos semanas que se encuentra internado en terapia intensiva con un respirador.

"Muchos de mis amigos se están contagiado de covid para poder estar inmunes y así poder ir a las Grutas en enero", manifestó en su momento Mariano, a la redacción de mejorinformado.com. Ahora, con su amigo internado, reflexiona que "la verdad no entendemos nada, mi amigo es deportista, no fuma, no toma alcohol y este virus lo está haciendo mierda, no pensamos que esto podía pasar".

El neuquino que solo quería "irse a veranear entre las olas y la arena", hoy lucha por su vida en una cama de Unidad de Terapia Intensiva (UTI) en una clínica privada en la capital neuquina y tiene en vilo a su familia, Además, por lo que se pudo averiguar, "sus amigos de viaje", no son bienvenidos en el nosocomio.

"La verdad que estoy asustado, somos un manga de pelotudos, no fuimos conscientes, creíamos que era una simple gripe y ahora el ´Tule´ está todo conectado, inconsciente. Parece todo un mal sueño", agregó acongojado el joven y con arrepentimiento, no solo él, sino todo el grupo, por su accionar.

Ahora el ´´Tule´´, no se va a ir de vacaciones a Las Grutas en Enero, tiene por lo pronto, una larga estadía en terapia. El coronavirus no sabe de edades ni de inmadurez.