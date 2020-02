Quisieron tomar la nueva Municipalidad. Gaido dijo: "son delincuentes"

Un grupo de vecinos se concentró esta mañana en las escalinatas de la nueva Municipalidad del oeste capitalino, y quiso tomar el edificio. Allí se produjo un enfrentamiento entre los manifestantes y la policía que custodia el lugar, que tuvo que pedir asistencia a otros móviles ante la amenaza de ingresar a las oficinas, y prender fuego cubiertas que habían acercado.

Se trata de unos 30 vecinos que se apersonaron en la nueva Municipalidad, y según dijeron "les prometieron trabajo, y no les dieron nada".

Noticias Relacionadas El intendente Gaido anticipó una gran Fiesta de la Confluencia

En el momento en el que se produjo el intento de toma, el intendente Mariano Gaido se encontraba en los estudios de AM 550, anticipando la nueva Fiesta de la Confluencia, y consultado acerca de esto dijo: "Hay un grupo de personas que lleva un reclamo con metodología violenta. Los conozco, y no vamos a permitir esta situación. Hablé con los fiscales y vamos a hacer la denuncia correspondiente. El grupo quiere afectar a las personas y delinquen. Son delincuentes, no vamos a negociar".