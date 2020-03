La Justicia castigó a una vecina y Gaido eliminó la multa

El intendente de Neuquén, Mariano Gaido, revocó hace unos días una multa de poco más de 32 mil pesos, que un juzgado municipal de Faltas le había impuesto a una vecina.

El Juzgado N 1 le había endilgado irregularidades en una construcción. Pero el jefe comunal consideró que las imputaciones no se ajustaban a la realidad, y entonces dejó sin efecto el castigo.

Según consta en el decreto, el expediente se inició en 2017 y la vecina, María Isabel S. G., fue condenada por no contar con permiso de construcción, por no haber tramitado la autorización para acopiar materiales en la vía pública y por no respetar las intimaciones.

La multa ascendió a 30.800 pesos, más otros 1.540 pesos de costas, y la mujer apeló. Presentó documentación según la cual le había vendido el lote a la firma Gecamax SRL, en 2014. Y luego se supo que al año siguiente, el terreno le fue transferido a la compañía Brick SRL.

La mujer dijo que nunca vivió ahí, que jamás fue notificada de una falta y que no tiene nada que ver con esa empresa. Así y todo resultó condenada.

Finalmente, la apelación llegó al despacho de Gaido, quien dispuso revocar la sentencia, eliminar la multa e iniciar actuaciones para multar a dicha empresa, consagrada a la construcción y reparación de edificios y viviendas.