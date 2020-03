Policía y Gendarmería controlan las rutas de Neuquén

Gendarmería Nacional y la policía de la provincia del Neuquén realizan controles de rutas en distintos puntos de la provincia, desalentando el movimiento turístico, y teniendo en cuenta la disposición del Ministerio de Transporte de impedir la circulación de colectivos, trenes y vuelos de cabotaje entre las cero del día 20 y las veinticuatro del día 24 de marzo.

Según información recabada por éste Multimedio, ambas Fuerzas solicitan el documento de identidad para corroborar si el domicilio coincide con el lugar de destino, o si es compatible con ciudades de la Confluencia o Alto Valle, donde pueda trasladarse por diversas circunstancias. En ese caso, se les recomienda retornar a sus hogares en el menor tiempo posible.

En caso de figurar domicilios de otras provincias que no sean Neuquén o Río Negro, y no puedan justificar sus movimientos, no se les permitirá continuar. De esa manera se pretende evitar que el fin de semana larga , o los días de cuarentena, se conviertan en días de descanso en destinos turísticos.

Se aclaró que quienes regresen a sus hogares, y los documentos coincidan con el lugar de destino, podrán continuar viaje sin inconvenientes.

En el caso de la Policía del Neuquén, uno de los sitios donde ejercerá mayor control será en la báscula de Senillosa. Gendarmería los mantendrá las 24 horas.