En tiempos de cuarentena los taxistas no llegan a recaudar $300 por día

Mientras transitamos el séptimo día de aislamiento social obligatorio preventivo en toda la Argentina, muchos rubros muestran su preocupación por las grandes pérdidas económicas que ya son palpables.

Las diversas medidas tomadas por el Gobierno Nacional, disminuyen la posibilidad de trabajo en muchos sectores. Por la cuarentena total hubo mucha retracción, menos gente en las calles y uno de los sectores más afectados, también, es el transporte alternativo de pasajeros.

En dialogo con mejorinformado.com, Alejandro Cavallottti, dueño de Taxi Avenida, sostuvo que al igual que la preocupación por la pandemia que tiene en vilo a todos se acentúa con el pasar de los días. "Los viajes mermaron entre un 75 y un 85%", además, afirmó que su sector es "muy perjudicado porque dependemos de la gente que debe quedarse en su casa".

Asimismo, hizo referencia a que muchos de los trabajadores son "ancianos y lo grave que yo observo es el grado de obesidad que tenemos por la mala alimentación debido a que estamos entre 13 y 14 horas arriba del auto, de viaje en viaje y una buena nutrición no es lo que más prevalece dentro del rubro, por eso mismo un gran porcentaje está expuesto, pero no queda otra necesitamos trabajar", y agregó que "esto recién empieza y la manera de cuidarnos entre nosotros es quedarse en casa, es la única vacuna contra este enemigo invisible, es una guerra y no sabemos contra quién peleamos. Lo peor de todo es que no sabemos quién lo puede tener".

Por su parte, Eduardo Lira, Secretario General del Sindicato de Peones de Taxis, también reconoce la caída en los viajes y remarcó que "muchos no llegan a recaudar finalizado el día ni 300 pesos".