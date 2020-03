Cuestionamientos a la Emergencia aprobada en Neuquén

La diputada provincial de Zapala (Frente de Todos), Soledad Martínez, se manifestó disconforme con la ley de Emergencia que aprobó, por mayoría, la Legislatura provincial a propuesta del gobernador Omar Gutiérrez. El FdT la aprobó en general pero a la hora de la votación en particular pretendió introducir modificaciones que no fueron aceptadas.

“Hicimos una propuesta de suspender los plazos y vencimientos de impuestos provinciales y de los inmobiliarios, y luego, al vencimiento de la emergencia, crear un régimen extraordinario de facilidades de pago por el período devengado durante la emergencia, que no tuvo acogida y se dictó una norma general y vaga”, dijo la legisladora en diálogo con Noticiero Central de 24/7 Canal de Noticias.

Consideró que con la norma aprobada “el único beneficiario es el Estado provincial” y no los municipios. Al respecto señaló que “nos parecía que, a la luz de las medidas adoptadas por el presidente Alberto Fernández todas las semanas, y que son de un gran valor en este contexto, la provincia iba a tomar por ese rumbo, pero no ha tenido ninguno de esos gestos, y no acogieron nuestra propuesta en el texto”.

Respecto del diferimiento de los vencimientos de los impuestos provinciales hasta el 30 de abril, Martínez consideró que “en un momento en el que respecto de esos impuestos hay una gran detracción de pagos, porque el parate de la economía más alla de la pandemia es indiscutible, entendíamos que esta Ley iba a permitir un régimen de suspensión de intereses y un régimen extraordinario de facilidades de pago que iba a provocar, incluso, mayor nivel de recaudación”.

Por ultimo destacó que “(la Ley de Emergencia aprobada) no tiene lógica, porque el plazo de la emergencia es de 180 días de vigencia. Entonces, si hay seis meses de emergencia ¿por qué no previeron algunas herramientas que podes ir corrigiendo y otras que podrían estar vigentes durante toda la emergencia?. La verdad es que parece que se hizo algo más complejo que lo que se debió hacer”.