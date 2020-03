Feliz será el día que ninguna mujer aparezca muerta

"¿Y si Dios fuera mujer? Pregunta Juan sin inmutarse: "Vaya, vaya si Dios fuera mujer es posible que agnósticos y ateos no dijéramos no con la cabeza y dijéramos sí con las entrañas… Tal vez nos acercáramos a su divina desnudez para besar sus pies no de bronce, sus pubis no de piedra, sus pechos no de mármol, sus labios no de yeso". [...], decía Beneditti en uno de sus poemas.

Y yo me pregunto: ¿Y si Dios fuera mujer, lo cortarían en pedazos y lo meterían en una bolsa de residuos?, ¿Lo golpearían hasta que su voz se apague?... Me pregunto, te pregunto, pasaron dos meses del 2020 y hubo más femicidios que días. Jordana, Brenda, Guadalupe, Octavia y Agustina fueron asesinadas en los primeros tres días del “Mes de la Mujer”. Ya hubo 70 crímenes signados por la violencia de género en lo que va del año.

Abusadas de vereda. Manoseadas con la mirada. Pisoteadas con el pensamiento. No respetadas. Acosadas. Violadas. Descuartizadas. Esta vez no me tocó, esta vez no te tocó. Ni a tu abuela, ni a tu mamá, ni a tu hermana, ni a tu hija, ni a tu sobrina, ni a tu amiga. Todavía podes ir los domingos a comer pastas a lo de tu nona con salsa extra como tanto te gusta. Todavía podés mandarle un mensaje a tu mamá para que te pase a buscar por el laburo porque ya es tarde para ir caminando. Todavía podes ver el rey león con tu hermana por décima vez y llorar cuando muere Mufasa. Todavía podes leerle el cuento a tu hija antes de que se vaya a dormir. Todavía podes malcriar a tu sobrina con chocolates a escondidas. Todavía podés escribirle a tu amiga porque te peleaste con tu papá, porque te peleaste con tu novio, porque rendiste mal un final, porque te echaron del trabajo. Todavía podemos... ¿Qué loco no?.

Y no te preguntás cómo serán los domingos de la abuela de Agustina Atencio, de 17 años de Catriel, que murió por asfixia por sumersión, su cuerpo apareció este martes en el río Colorado. O la cantidad de libros que no le va a poder leer a Guadalupe, de 8 años su mamá, porque su primo la golpeó y quemó viva. Jordana Belén Rivero, de 28 años, ya no va a poder ver más películas, ninguna, ni con su hermana ni con nadie, porque su pareja la tiró por el balcón de un séptimo piso en una zona muy concurrida de la ciudad de Mar del Plata.

Octavia Colque, de 39 años, dejó guardadas todas las golosinas que tenía para su sobrina, porque su ex pareja la asesinó y la enterró en el patio trasero de su casa en la localidad balnearia de Las Toninas. Una juntada de amigas no va a ser lo mismo, va a faltar Micaela Brenda Gordillo, de 25 años, porque el chico con el que salía la asfixió con un trapo y luego, para deshacerse del cuerpo, lo quemó en una parrilla, la puso en bolsas y se deshizo de ellas en un contenedor frente al edificio y a la vera de la ruta.

¿Qué loco no? Todavía no nos tocó.

Hoy es 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Feliz será el día que ninguna de nosotras aparezca muerta, mutilada, descuartizada y violada en un baldío.