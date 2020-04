Confirman que, en octubre, habrá dos actualizaciones de alquileres

Un decreto del presidente Alberto Fernández llevó algo de alivio a los inquilinos que por estos días debían renovar contratos, mudarse, buscar un nuevo lugar para vivir. Durante 180 días podrán seguir tranquilos donde alquilan, sin aumentos ni desalojos. Pero una vez que se termine ese plazo, habrá dos actualizaciones: el primero aplica si estaba previsto un incremento y fue demorado por el decreto y el segundo, porque con seguridad se adelantó habrá una actualización de los valores de mercado.

Guillermo Reybet, referente del mercado inmobiliario neuquino, dialogó con 24/7 noticias. Explicó que, si un alquiler vencía el 20 de marzo, el contrato se prorroga hasta septiembre (fecha estipulada en el decreto) con el mismo valor. Recién a partir de octubre, habrá que abonar la diferencia entre lo que correspondía ajustar -que se puede abonar en 3 o 6 cuotas- y lo que corresponde. “Vamos a poner un ejemplo: supongamos que una persona venía pagando 9 mil pesos y en junio le tocaba el ajuste ya estipulado en su contrato, que lleva el valor a 10 mil; a partir de este decreto seguirá pagando 9 mil pesos hasta setiembre. En octubre deberá pagar los 3 mil pesos de diferencia, que lo podrá hace en cuotas, más otra actualización de mercado que seguramente se aplicará”, graficó Reybet.

La situación de incertidumbre alcanza tanto a locatarios como a locadores. “En este momento, a los propietarios les interesa que la vivienda siga ocupada. Sabemos que hay gestos, por ejemplo, para que se pague en algunos casos en cuotas o se estiran los plazos. En su mayoría los propietarios tienen la actitud de que el inquilino pague como pueda”, opinó Reybet. En términos legales, aclaró que debido al aislamiento obligatorio que rige en el país, las inmobiliarias como rubro comercial no tienen permitido abrir al público, por lo cual, no corresponde que se haga salir al inquilino. “Ni a pagar la cuota, ni a realizar una mudanza; no se puede”, afirmó Reybet.

