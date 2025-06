No solo cama y comida caliente: el refugio para indigentes que ayuda a conseguir trabajo

“Es un paso más para enfrentar un flagelo”, dice a Mejor Informado Rubén Lezcano, referente de Boy Scouts y colaborador de Red Solidaria en Neuquén, mientras un grupo de hombres, en su mayoría jóvenes, ingresan a la carpa que funciona como comedor en la Ciudad Deportiva donde desde este jueves a la noche funciona el Centro de Contención para personas en situación de calle.

El frío no contiene a las personas de los ministerios y organizaciones de la sociedad civil involucrados en esta iniciativa con la finalidad de brindarles asistencia, acompañamiento y atención integral a las personas en situación de calle ante la llegada de las bajas temperaturas.

El Gobierno provincial junto a organizaciones de la sociedad civil diseñaron este espacio de contención que durante dos meses les brindará cama, abrigo, alimentación y asistencia médica a quienes no tienen una vivienda.

Voluntarios y trabajadores de los ministerios de Trabajo y Desarrollo Laboral, Desarrollo Humano, Gobiernos Locales y Mujeres, y Seguridad coordinan los últimos detalles en esta noche fría en uno de los sectores del predio de Ciudad Deportiva.

Las camas que se despliegan en una de las carpas.

En otra de las carpas, se despliegan unas 60 camas -está previsto llegar a 130- donde luego de la cena, un sabroso y calentito guiso de lentejas, descansarán las personas. Otros pasan por uno de los vestuarios donde acceden a ducharse. Para algunos es "llegar al paraíso", como expresa un joven alto, poder otorgarse ese "privilegio" de ducharse con agua caliente y poder cambiarse de ropa.

La expectativa crece porque después de mucho tiempo volverán a pasar una noche sin frío y bien abrigados en una cama. “Es darles dignidad a estas personas”, apunta Luciana Ortiz Luna, secretaria de Emergencias y Gestión del Riesgo, en el espacio donde están las camas.

Alejandro Riffos, de Menos Bla y Más Amor, fue uno de los voluntarios que recibió desde temprano en la misma puerta de Ciudad Deportiva a las personas en situación de calle.

Riffos dice que le tocó recibir a los chicos que llegaban que llegaban con una mezcla de satisfacción, alegría y ansiedad por saber con qué se iban a encontrar en este centro de contención emplazado en el predio ubicado sobre la calle Lanín. “Voy a disfrutar la comida, voy a dormir calentito, voy a poder bañarme con agua caliente, decían. Para nosotros estas son cosas esenciales que tenemos todos los días, para ellos es algo diferente”, sintetiza Riffos.

Las viandas con comida caliente.

El voluntario celebra que quienes tomaron la decisión de montar este espacio no lo hicieron desde una oficina. “En un escritorio no te enteras de lo que pasa afuera. Si se tomó esta decisión es porque se está en territorio, se sabe que hay gente que la está pasando muy mal”, enfatiza.

La alegría se expresa en las canciones que empiezan a escucharse, en las risas ante algún chiste, ocurrencia o historia que se cuentan, en el agradecimiento ante lo que están recibiendo bajo esta noche fría del jueves. Algo así como un abrazo al alma, al cuerpo de quienes día a día transitan por las calles de la ciudad sin destino, deambulando en la incertidumbre, buscando en cada rincón el sustento diario.

Emocionado, conmovido por "este sueño" que vienen persiguiendo desde hace varios años, Alberto Cámpora, referente de Red Solidaria de Neuquén, conversa con algunos de los jóvenes que se encuentran en el vestuario a la espera de una ducha caliente. "A muchos los conozco de nuestras recorridas nocturnas por las calles", dice el voluntario.

"Que estos chicos hoy tengan todo esto es algo que a los voluntarios nos llena el alma. No creo que haya mejor decisión para este flagelo que la que tomaron los ministerios junto con las organizaciones", precisa.

Cámpora recuerda la insistencia de "poner en agenda de la política" el tema de las personas en situación de calle que fue creciendo en los últimos años en Neuquén. "Hoy este flagelo, esta realidad, por fin, está en agenda. Esperamos que el resultado sea el que todos esperamos, que estas personas tengan un invierno mejor, tengan la posibilidad de reestructurar su cabeza y su salud y les permita cambiar algo para poder insertarse en lo que nosostros llamamos sistema", explica y sus palabras reflejan emoción.

Alberto Cámpora, de Red Solidaria, "por fin este flagelo está en la agenda política".

“Creo que es fundamental las oportunidades que les podamos brindar. Estos chicos no solamente necesitan asistencia sino también oportunidades, generar algo, quieren trabajar, quieren salir de la situación de calle, porque la calle no es para nadie. Darle una oportunidad es importantísimo porque esta gente lo necesita”, explica Riffos.

Además del acompañamiento, desde el Gobierno provincial se apunta a que cada persona tenga la posibilidad de complementar esta asistencia con herramientas para que puedan conseguir un empleo a través de distintos programas que tienen en marcha.

Según lo conversado con los voluntarios de las organizaciones son varias las personas que después de hacer changas durante el día vuelven a la calle porque no tienen un lugar donde vivir.



Alejandro Riffos de Menos Bla y Más Amor: Alejandro Riffos, de Menos Bla y Más Amor, destacó la iniciativa del gobierno provincial para llevar adelante este paso fundamental para combatir el flagelo de las personas que viven en la calle.

“Lo interesante es que después de desayunar puedan pasar a revisar qué condiciones tienen para poder recuperar un empleo y poder insertarse en la sociedad. Tengan la posibilidad de hacer un curriculum vitae, cómo hacerlo y saber dónde lo pueden presentar y conseguir un trabajo”, dicen desde las organizaciones solidarias.

Es que el objetivo no es solo ofrecerles una cama y un plato caliente sino trazar un puente hacia la reinserción social y laboral. Lucas Castelli comenta que el objetivo es ir conociendo la situación de cada uno para aprovechar la política pública estatal y poder empezar con talleres de empleabilidad y vinculación con empresas. “Hay mucha gente que ha perdido el trabajo estas últimas semanas. No son personas que están en la calle hace años. Entonces es mucho más fácil encontrarles un empleo", explica el ministro.

Para Castelli es importante analizar no solo la formación laboral sino también la integridad médica y psicológica porque entienden que cada persona, es un caso particular.