Nazarena Vélez se metió en la pelea y expuso a cuál odia más: ¿Laurita Fernández o Flor de la V?

El escándalo se desató entre Laurita Fernández y Flor de la V por lo que fue una nota que realizó el programa Los Profesionales de Siempre, pero que no salió al aire. Sucede que en estas imágenes se iba a exponer el romance de la bailarina. En medio de esta guerra, quien se hizo presente fue Nazarena Vélez, quien no tuvo opción y reveló a quién apoya en la disputa.

Al desatarse la interna entre ambas conductoras de El Nueve, en LAM fueron a buscar la palabra de una de ellas, por lo que Flor de la V dio la cara e intentó explicar la razón por la que decidieron cuidar a Laurita Fernández: "No salió por otro tema. Viste que a veces en los programas en vivo vas por un lado y pasan otras cosas".

Sin embargo, los rumores indican que la orden de no publicar nada llegó de arriba, por lo que el Peluca Brusca había exigido que el material no salga. Ante esto, la conductora de Los Profesionales de Siempre explicó: "Lo que sí un día él habló con la producción y dijo que no estaban peleados con Laurita. Para mí ahí terminó el tema. Después no lo hicimos más”.

Fue así como el notero consultó sobre esta posible censura por parte del productor: "Peluca habría puesto el grito en el cielo en el canal y habría mandado a bajar la nota". A lo que ella mencionó no saber nada al respecto y aseguró que fue su decisión ir con otro tema: “Eso no sé si pasó o no pasó. Para mí la nota no salió porque fuimos por otro lado".

En eso, el periodista aprovechó y fue a fondo con la posibilidad de que Laurita Fernández y Peluca Brusca le hayan manejado el programa para meter o quitar contenido: "¿No fue censura?". Y Flor de la V volvió a descartarlo: "No, no sé si no fue censura. Quizás hay algo que yo no sé".

Tras ver el tape, Ángel de Brito encaró a su panelista de LAM para preguntarle a quién elegía en esta disputa: “Nazarena no me contestaste al final: ¿de qué lado estás?”. Al verse acorralada por la situación, Nazarena Vélez terminó eligiendo un bando.

Teniendo en cuenta que no puede ni ver a ninguna de las dos, optó por elegir la menos peor para darle una respuesta al conductor: “De Flor de la V”. Esto desencadenó en el murmullo general y un grito de Yanina Latorre: “¡Ay! Qué odio le tenés, ja”.