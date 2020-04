Comerciantes neuquinos agonizan y piden urgente ayuda estatal

El 88% de las empresas en la ciudad de Neuquén, manifestó una caída en la facturación que supera el 50%; el 61% está sin actividad y otro 25% tiene un nivel de actividad de hasta 20% de su capacidad. Respecto a la situación laboral, el 10,8% de las empresas ya evalúa despidos en su personal, un 16,9% en reducir la carga horaria y un 18,4% en reducir los salarios, según una reciente encuesta realizada por la Asociación del Comercio, Industria, Producción y Afines del Neuquén (ACIPAN). En el interior de la provincia, un relevamiento por diferentes cámaras empresarias arroja un estado de agonía literal, y presionan para que el Estado neuquino atienda los reclamos.

En Junín de los Andes, por ejemplo, la cámara de Comercio pidió considerar la situación que denominaron de “competencia desleal”, ya que en la localidad hay dos grandes supermercados, que venden los productos de diferentes rubros no solo alimenticios, mientras que los comercios pequeños tienen prohibido abrir sus puertas. El presidente de la entidad, Silvano Bonaccorso, explicó que los planteos se realizaron a nivel municipal y desde ahí al gobernador Omar Gutiérrez, aunque aún sin respuestas.

“Todos aplicamos acá las decisiones tomadas por el gobierno nacional, pero con el correr de los días se fue dando una situación diferente, hay comercios cerrados hace más de un mes, están una agonía casi total. En Junín hay un gran número de personas que dependen del Estado, pero el independiente la está pasando muy mal”, explicó el empresario, dedicado al rubro de la construcción. “En la localidad hay dos supermercados, que obviamente tienen el rubro alimentos, pero en estos momentos están vendiendo todo lo demás. Entonces, los comercios de esos rubros en particular, están cerrados. Es una competencia desleal, estamos en condiciones de inferioridad desde nuestro ente. Ya propusimos la apertura de comercios por lo menos durante 4 horas. Hace dos días se dio un fenómeno particular: de 1 al 10 es común que se vaya al comercio pequeño a pagar la cuota de lo financiado durante el mes y como estaban cerrados, tampoco se pudo recuperar. Nada de lo que se dijo desde el gobierno nacional se cumplió, estamos realmente en emergencia. Incluso acá se embargó desde Afip un comercio, cuando se dijo que eso no se podía hacer”, explicó.

Silvano Bonaccorso, esto decía a 24/7 Noticias:

También desde la Federación de Entidades Empresarias de Neuquén, su referente por Centenario dialogó en Noticiero Central, Segunda Edición, y planteó una situación similar. “Son mucho más los incumplimientos de lo que se prometió a nivel gubernamental que lo que realmente se hizo. Hemos planteado todas estas situaciones ante el gobierno provincial, hay funcionarios que tienen buena predisposición, pero las propuestas no alcanzan. De qué sirve que te ofrezcan un crédito a tasa subsidiada, sino podés acceder porque los requisitos son terribles, son imposible de tomarlos”, explicó Diego Gallardo, Presidente Cámara de Comercio de Centenario y Vista Alegre y miembro de la FEEN.

Ante esta situación, desde la Federación se planteó un interesante paquete de herramientas digitales para los comercios locales, de manera de poder afrontar una venta on line. Sin embargo, del relevamiento realizado, el 85% de las empresas no conoce los insumos digitales, con lo cual todo se dificulta mucho más. Los interesados en conocer sobre esta propuesta, pueden hacerlo, en la siguiente dirección: administracion@nqnfeen.com.

Mirá la nota completa con Diego Gallardo: