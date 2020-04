Lo que faltaba: polémica por los recién nacidos

Una polémica en torno al funcionamiento de los Registros Civiles de la provincia de Neuquén se generó entre la directora provincial de Registro Civil y Capacidad de las Personas Laura Vargas y el diputado del Frente de Todos Darío Peralta.

Vargas explicó que se están realizando trámites urgentes, como la inscripción de nacimientos, mediante un sistema de turnos y horarios reducidos para determinados casos y también afirmó que el certificado de nacido vivo es lo que determina la identificación del recién nacido.

“Ese documento, que se emite en las clínicas u hospitales, lleva la firma del médico y tiene un código único e irrepetible que garantiza la información de ese niño o niña y de su progenitor” indicó Vargas.

Por su parte el diputado provincial sostuvo que es un “gran error” afirmar que ese certificado de nacido vivo acredita la identidad del recién nacido ya que “lo único que acredita identidad es el acta de nacimiento y el DNI”.

El diputado del Frente de Todos dijo en AM 550, que el médico no es un agente público, y que por lo tanto el certificado que firma solo acredita que el niño “nació vivo, que es hijo de la mamá tanto y pesó tanto, no habla ni de filiación ni quién es el padre”.

Es por eso que lo que está pidiendo es que los Registros vuelvan a funcionar adecuando las medidas sanitarias teniendo en cuenta que no todas las localidades del interior de la provincia pueden acceder de manera online.

En tanto desde la provincia se insistió en que “jamás un niño sale de una clínica como NN” y también se recordó que Neuquén cuenta con un sistema de tramitación de identidad digital para recién nacidos, que en la actualidad funciona en algunos hospitales y clínicas de Neuquén Capital. Se toman las huellas digitales de los padres y plantares del bebé, y esa información llega automáticamente al registro civil. “Ya estamos en condiciones para hacerlo extensivo a toda la provincia, pero ocurrió la pandemia”, explicó Vargas.