Pampita se metió en la pelea de la China Suárez y Benjamín Vicuña: “Tenía razón”

Pampita vuelve a ser noticia sin necesidad de dar entrevistas explosivas ni declaraciones directas. Esta vez, fue un sutil gesto en redes sociales el que encendió la polémica en torno a su relación con Benjamín Vicuña y la China Suárez, quienes hace días protagonizan un nuevo cruce público.

Todo comenzó cuando Carolina Ardohain, de vacaciones en una paradisíaca playa de Estados Unidos, compartió un carrusel de fotos en Instagram. En ellas se la ve relajada, sonriente y disfrutando del mar, lejos de cualquier polémica. Sin embargo, una simple interacción virtual desató un verdadero revuelo mediático.

Entre los miles de comentarios que recibió la publicación, uno destacó por sobre el resto. Una seguidora, haciendo alusión a la situación entre Benjamín Vicuña y la China, escribió con ironía: “Yo después de demostrar que tenía razón”. Lo que nadie esperaba era que Pampita reaccionara con un “me gusta” a esa frase cargada de doble sentido.

Ese like no pasó inadvertido. Rápidamente, la cuenta de X de El ejército de LAM capturó la acción y la viralizó, acompañada de un contundente mensaje: “Chicos, el like de Pampita. ¡Mudos!”. La reacción de los usuarios no se hizo esperar y el posteo se llenó de comentarios que celebraban la jugada virtual de la modelo.

Al ver el revuelo que se generó, Pampita decidió retirar el like. Sin embargo, ya era demasiado tarde: la captura se había multiplicado por todas las redes sociales y su gesto, interpretado como un claro posicionamiento, quedó registrado. Para muchos, fue una manera elegante de opinar sin hablar.

En medio de esta nueva ola de especulaciones, algunos allegados a Pampita aseguran que la modelo no pensó que su reacción generaría semejante impacto. Sin embargo, sus fanáticos celebraron el gesto como una pequeña revancha pública, recordando viejas heridas y la histórica tensión entre la China Suárez y Ardohain, que siempre intentó mostrarse por encima del conflicto.

Aunque siempre se ha mostrado cordial con Benjamín Vicuña, padre de sus hijos, esta vez la conductora dejó en claro de qué lado está cuando se trata de la China Suárez. Su breve pero contundente interacción demostró que, a veces, un solo click basta para enviar un mensaje.

Mientras tanto, Pampita continúa disfrutando de su descanso junto a su familia, lejos del escándalo pero con la tranquilidad de saber que, para muchos de sus seguidores, quedó demostrado que “tenía razón”. Y aunque borre likes, las redes no olvidan.