El padre “Chicho” refugia a 15 personas que están en la calle

El cura párroco de Alta Barda, Jorge “Chicho” Cloro, creó un improvisado refugio para 15 personas que en medio de la pandemia no tienen adónde ir y solicitó la “solidaridad y comprensión” de la comunidad. En un video publicado en las redes sociales y en declaraciones a AM 550, el sacerdote indicó que “tenemos la autorización del Gobernador, de los ministerios de Seguridad Social y de Salud Pública, inclusive de Nación". Agregó que “estas personas están aquí en cuarentena, no salen a la calle” y son contenidos por especialistas. Para el acondicionamiento del refugio, se utilizaron instalaciones del colegio Pablo VI y de la capilla, adonde se instalaron camas aportadas por el Ejército Argentino.

“Estas 15 personas no tienen adónde ir, porque no tienen casa o no los reciben, pero además tienen síndromes de abstinencia por algunas adicciones, por lo tanto necesitan distraerse, jugar al fútbol, fumar, porque la abstinencia es peor”, señaló en el video. También, en diálogo en el programa “Viaje al puerto de la noche” mencionó a los profesionales que asisten y contienen a quienes están albergados en ese “refugio provisorio”, creado en la parroquia “María Madre de la Iglesia”, de Alta Barda.

También pidió “a la comunidad que se quede tranquila” que cuenta con todas las autorizaciones oficiales y que se presentaron efectivos policiales en el lugar por supuestas denuncias de vecinos que observaron desplazarse en el playón deportivo y practicar deportes a quienes están realizando allí la cuarentena.

Para las colaboraciones y donaciones en la asistencia de estas personas en situación de calle, alojadas en la parroquia de Alta Barda, los interesados pueden dirigirse a la institución, ubicada en las calles Los Pensamientos y El Ceibo.